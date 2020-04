Djokovic partage ses pénalités olympiques avec Murray lors d’un chat en direct

LONDRES, 17 avril (.) – Le tennis en direct est un souvenir qui s’estompe de la crise des coronavirus, mais 20000 fans se sont connectés en ligne vendredi pour regarder un heads-up virtuel sur Instagram entre deux vieux rivaux: Novak Djokovic et Andy Murray.

Assises sur les canapés de leurs maisons, les stars du tennis ont passé une heure divertissante à se souvenir de certains de leurs 36 matchs, au milieu de blagues et de réflexions sincères sur leurs brillantes carrières.

Interrogés sur les défaites les plus douloureuses, ils ont tous deux choisi une confrontation.

“Pour moi, c’était la finale de l’Open de France contre vous en 2016”, a déclaré à Djokovic le Britannique Murray, qui a également touché la gloire cinq fois à l’Open d’Australie.

Djokovic a déclaré que ses pertes aux Jeux olympiques de 2012 et 2008 en demi-finale contre Murray et Rafa Nadal étaient deux des coups les plus durs, ainsi que la défaite de Juan Martín del Potro lors du premier tour des Jeux de Rio 2016.

“Peut-être ce match contre vous à Londres, ou la demi-finale contre Rafa à Pékin (en 2008)”, a déclaré Djokovic, qui n’a jamais pu remporter une médaille d’or olympique et a dû se contenter de la médaille de bronze obtenue à Pékin.

Lorsqu’on leur a demandé de rechercher le joueur parfait s’ils pouvaient combiner différents coups et styles, ils se sont tous deux choisis afin d’avoir un meilleur service de retour.

“Si j’ai gagné un point lors de mon premier service contre vous, j’ai célébré comme si j’avais gagné un set”, a déclaré Djokovic, qui a remporté 17 titres du Grand Chelem, à propos de son collègue de 32 ans.

Les deux ont également fait l’éloge des services de John Isner ou Nick Kyrgios, tandis que Murray a souligné la droite de Nadal et Djokovic celle de Roger Federer.

Comme prévu, ils se sont mis d’accord sur le joueur le plus difficile mentalement: Nadal.

“C’est comme aller au tribunal pour faire face à un gladiateur”, a expliqué Djokovic.

Quand un amateur lui a demandé ce qu’il aurait fait au lieu de jouer au tennis, Djokovic a dit qu’il aurait aimé être un scientifique, tandis que Murray a dit: “Ce serait formidable d’être médecin parce que vous faites quelque chose d’important dans des moments comme celui-ci.”

(Rapport de Martyn Herman. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)