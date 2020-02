Djokovic sécurise le numéro un et traque Nadal et Federer | Sports

Le Serbe Novak Djokovic s’est épanoui sur son territoire après avoir atteint le huitième Open d’Australie qui l’a ramené, à son tour, à la première position mondiale au détriment de Rafael Nadal et traque à la fois l’Espagnol (19 grands) et le Suisse Roger Federer (20 ) après avoir scellé sa dix-septième couronne «majeure».

C’était la touche finale à un début de saison imbattable après avoir accumulé deux titres, le premier «chelem» de l’année et la Coupe ATP, où il a dû battre des joueurs comme Federer et Nadal eux-mêmes, le Russe Daniil Medvedev et le L’Autrichien Dominic Thiem.