Docs compte tenu de l’habitude de prescription d’opioïdes mise à jour

Auparavant, lorsque les médecins prescrivaient un médicament, ils ouvraient un livre résumant les médicaments et les dosages – ou se remémoraient les choses courantes. Mais de nos jours?

«Maintenant, vous pouvez taper quoi que ce soit. Il passe une commande via l’ordinateur. Donc, vous tapez un ordre du nom du médicament, et il va tout remplir. »

Juan Carlos Montoy est médecin urgentiste au San Francisco General Hospital. Il étudie également la prise de décision dans les soins de santé. Il dit que pour un antibiotique, la dose par défaut programmée dans l’ordinateur d’un médecin pourrait être assez standard. Mais pour la douleur, le nombre d’opioïdes prescrits peut varier considérablement en fonction du patient et de son type de douleur.

“Ce que nous voulions examiner était: dire si et dans quelle mesure les préréglages, les paramètres par défaut que nous avons dans le dossier médical électronique, ont influencé la prescription du fournisseur.”

Plus précisément, une baisse des valeurs par défaut entraînerait-elle une réduction du nombre d’opioïdes prescrits?

Ainsi, l’équipe de Montoy a systématiquement modifié les valeurs par défaut recommandées pour le nombre de comprimés d’opioïdes dans les systèmes informatiques de deux hôpitaux de la baie de San Francisco pendant une période de huit mois. Les valeurs par défaut préexistantes de chaque hôpital étaient respectivement de 12 et 20 comprimés. Les chercheurs ont composé de nouveaux paramètres par défaut de cinq, 10, 15 ou un nombre non spécifié de comprimés.

Par rapport aux habitudes de prescription antérieures des médecins, les nouveaux paramètres par défaut ont entraîné une diminution globale du nombre de pilules opioïdes prescrites — et moins de prescriptions dépassant les recommandations maximales des Centers for Disease Control and Prevention.

«Cela suggère que d’autres hôpitaux, d’autres services d’urgence, peuvent modifier ces paramètres et avoir un impact sur la prescription d’opioïdes à peu près immédiatement. C’est une intervention vraiment peu coûteuse et qui peut se faire très rapidement. »

Les résultats sont dans le Journal de l’American Medical Association [JAMA] Médecine interne. [Juan Carlos C. Montoy et al., Association of default electronic medical record settings with health care professional patterns of opioid prescribing in emergency departments: A randomized quality improvement study]

«Ce n’est certainement pas une solution miracle. L’épidémie a de nombreux problèmes différents qui doivent être abordés, et c’est un petit outil que nous pouvons utiliser pour y faire face. »

Pourtant, cela pourrait être une prescription utile pour les médecins.

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]