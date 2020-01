Docteurs, regarderez-vous le Super Bowl?

En tant que médecins, nous assistons souvent à l’angoisse hurlante des maladies cognitives. Nous rencontrons des patients détrempés par des sautes d’humeur incontrôlables, observons leurs visages marbrés de détermination alors qu’ils se battent pour se souvenir des trois mots – bleu, singe, table – que nous leur avons demandé de retenir il y a quelques minutes. Leurs familles sont vidées; ils pleurent de perdre leur partenaire dévoué à une balle au ralenti. Nos patients sanglotent, se déchaînent, crient. Ils pensent que Jimmy Carter est président. Ils ne peuvent pas se rappeler qui ils sont. Pour occuper leur attention, nous leur accordons de la ficelle pour jouer avec comme des chatons. Des piles de débarbouillettes à plier et à déplier, encore et encore. Ce sont généralement nos aînés, pas de jeunes hommes musclés.

Nous avons le devoir de protéger nos patients. À la lumière de preuves claires liant même un traumatisme subconcurrentiel à une lésion cérébrale traumatique (TBI) et à une encéphalopathie traumatique chronique (CTE), nous lançons un drapeau. Nous sommes de plus en plus convaincus que soutenir la Ligue nationale de football (NFL) représente une convention collective pour ignorer les souffrances brutales des corps, en particulier des corps noirs. Dans le passé, la culture américaine, et la médecine en particulier, ont été lentes à condamner les crises de santé publique qui affectent les communautés de couleur. Le football est une autre itération de ce parti pris racial volontaire.

Lorsque des preuves d’une épidémie d’opioïdes sur ordonnance sont tombées dans la rue, nous avons agi. Bien qu’auparavant, le système de justice pénale ait revendiqué la compétence pour les surdoses d’opioïdes chez les personnes de couleur – étiquetées comme héroïnomanes et criminels – cette fois-ci, nous le reconnaissons comme une crise de santé publique. Les citoyens à blouse blanche changent les pratiques de prescription, la formation à l’utilisation du narcan et de la buprénorphine. Notre chirurgien général a développé des stratégies nationales. Notre président a déclaré l’état d’urgence.

Nous répondons. Nous travaillons pour protéger les citoyens, comme l’exige notre serment. Nous ne nous réunissons pas en groupes pour manger des ailes chaudes, boire de la bière et regarder le spectacle se dérouler.

Et pourtant, nous parrainons des hayons, jouons dans des ligues fantastiques, invitons le quartier à jouer au Sunday Night Football. Il est presque anti-américain de ne pas participer au passe-temps qui se trouve sur les lèvres de tout le monde le lundi matin.

En 2014, la NFL a finalement admis que 30% des joueurs quitteraient nos salons pour souffrir des troubles cognitifs déchirants familiers à leurs collègues en neurologie, psychiatrie et gériatrie. Les athlètes de la NFL ont un risque quadruplé d’alzheimer et de SLA. Une étude de 2017 a révélé que 99% des joueurs de la NFL examinés avaient des preuves visibles de CTE à l’autopsie. Dans toute autre situation, un taux d’attaque aussi élevé pour une maladie inconsolable, évitable et qui change la vie inciterait à une action urgente et unifiée. Le fait qu’il n’ait rien dit non plus. Quels intérêts puissants étouffent les dégâts?

Poussés par les blessures alarmantes d’anciens coéquipiers – et le chagrin de leurs familles – plus de 4 500 joueurs de la NFL se sont réunis dans un recours collectif contre la ligue, «l’accusant de dissimuler les dangers des commotions cérébrales et de précipiter les joueurs blessés sur le terrain tout en glorifiant et profitant du genre de tubes à couper le souffle qui donnent des images spectaculaires en bobine. »La NFL a accepté un règlement de 765 millions de dollars, mais ces réparations sont pâles par rapport aux 14,2 milliards de dollars de revenus qu’elle a gagnés en 2017 seulement.

Des milliers d’athlètes craignent un avenir où ils ne peuvent pas répéter les trois mots – bleu, singe, table – qu’on leur a simplement demandé de retenir. Peur de passer des heures à vous disputer avec des bouts de fils. Craignez verbalement et physiquement de battre leur famille. La culture du complexe industriel de football est un risque pour la santé publique. Mais nous ne le traitons pas comme tel.

Le troisième jour du Mois de l’histoire des Noirs en février 2019, le Super Bowl LIII a explosé dans une centaine de millions de foyers. Il n’a pas envahi nos salons. Nous l’avons bien accueilli. Cette année, juste après le 400e anniversaire de l’esclavage américain, nous devons nous rappeler que si 70% des joueurs de la NFL sont noirs, seuls 9% des managers et exactement 0% des PDG et présidents de ligue le sont. La scène des «entraîneurs et propriétaires blancs jugeant les jeunes hommes – la plupart d’entre eux afro-américains – sur la base de leurs prouesses physiques, les mêmes critères utilisés lors des ventes aux enchères d’esclaves», rassemble davantage d’inconfort lorsque nous nous demandons pourquoi «la fièvre du football a tendance à être si chaude chez ces états où l’esclavage était légal et Jim Crow est mort le plus durement. »Nous nous souvenons de la racialisation et de la ferveur capitaliste distinctes du football lorsque nous nous demandons pourquoi – à une époque où les États-Unis peuvent tout exporter, des films à succès à la guerre -, le football américain est-il coincé chez lui?

C’est une histoire de racisme et d’exploitation. C’est une histoire de couleurs: à la fois vertes et noires. Les souvenirs de nos échecs – la méchanceté de l’expérience du gouvernement américain à Tuskegee, les victimes des appendicectomies du Mississippi, les taux de mortalité maternelle actuels des femmes noires inadmissibles – devraient guider nos décisions aujourd’hui. Étant donné la majorité démographique des hommes noirs dans le football, il est probable que le CTE endommage de manière disproportionnée les communautés de couleur. Comme beaucoup de leurs pairs et ancêtres, il est probable qu’ils soient là-bas. Souffrance. Silencieusement. Silencieux.

Lorsque nous regardons et applaudissons, nous décidons délibérément d’ignorer la souffrance. Nous snobons Zac Easter, qui s’est exécuté à 24 ans après avoir insisté: «Je veux que mon cerveau soit donné parce que je ne sais pas ce qui m’est arrivé et je sais que les commotions cérébrales y sont pour quelque chose.» Nous écartons Aaron Hernandez, qui s’est pendu à 27 ans après avoir demandé à sa fiancée: «Racontez mon histoire pleinement, mais ne pensez jamais à autre chose que combien je vous aime.» Nous négligeons Tyler Hilsinki, qui a tiré une balle dans le crâne au collège. Lorsque le cerveau de 21 ans a été examiné au microscope, il semblait altéré, blessé. Comme le cerveau d’un homme de 65 ans.

Tirez le rideau pour révéler les dégâts se tordant hors écran. Du CTE à l’incarcération de masse et à la dévastation des inégalités en matière de santé, si nous jetions vraiment un regard long et dur sur les voiles qui renforcent notre confort, nous ne serions pas en mesure d’avaler la destruction. Nous devions faire quelque chose.

Nous devons faire quelque chose. Les joueurs de la NFL ne sont que la pointe de l’iceberg. Ces histoires arrivent de joueurs de grande ligue, mais capturent également les souffrances et les suicides d’athlètes amateurs. Les dommages de CTE sont incrémentiels et cumulatifs. Cela commence tôt, quand ce ne sont que des garçons qui se promènent dans les arrière-cours, grincent des dents dans les champs du collège, s’écrasent sous l’ovation des entraîneurs et des foules. C’est le tableau d’ensemble.

Les milliers de joueurs professionnels de la NFL sont vulnérables à la désinformation, aux marchés et aux gestionnaires, mais ils ont la capacité de décider des risques qu’ils sont prêts à supporter. Les enfants de dix ans ne le font pas. La culture que la NFL commercialise est sans aucun doute destinée à la consommation de millions d’enfants qui ne peuvent pas consentir aux traumatismes crâniens qui se répercutent sur le développement du cerveau et sur toute la durée de vie. Il s’agit d’une question de santé publique qui englobe les efforts des pédiatres ainsi que des gériatres.

Nous nous souvenons des heures passées à vibrer avec la communauté en prévision du Super Bowl Sunday. Les querelles joviales entre les 49ers-fans-oncles et les chefs-tantes purs et durs. Il est douloureux de reconnaître que quelque chose qui nous a apporté de la joie est pourri. Nous avons par inadvertance célébré la disponibilité des corps noirs qui paient le prix de nos divertissements. Nous nous sommes installés dans une volonté de détourner le regard en permettant que les tourments de CTE soient évités. Comme les vétérans que nous louons alors que les héros abandonnent ensuite le sans-abrisme, le creuset que nous applaudissons tout en découvrant les dents à nos frontières, nous inondons ces athlètes d’adoration avant de les laisser se flétrir.

Le silence de la communauté médicale est criant. Notre incapacité à reconnaître l’ETC comme une crise sanitaire est permissive: si les médecins le permettent, cela ne doit pas être un gros problème. De cette façon, notre observation passive est une forme de parrainage. Nos connaissances sur les déterminants sociaux de la santé nous dictent que nous ne pouvons pas simplement attendre à l’arrière pour replier la maladie déchirante dans nos salles d’hôpital comme des débarbouillettes. Nous devons affronter les maladies plus en amont, plus près de la source. Dans 20 ans, lorsque les données sur le CTE se répandront – plus convaincantes et moins réduites au silence que jamais – allons-nous revenir sur nos actions et frémir? Ou serons-nous fiers d’avoir pris un genou?