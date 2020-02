Doigté de faux whiskies avec des isotopes

«Il nous a été signalé il y a quelques années qu’il y avait des whiskies frauduleux sur le marché.»

Gordon Cook du Scottish Universities Environmental Research Center.

“Le whisky écossais est le produit de l’Écosse, et nous estimions qu’en tant que laboratoire de radiocarbone en Écosse, nous devrions prendre les devants.”

Le whisky écossais est fabriqué à partir d’orge, qui absorbe le dioxyde de carbone de l’air à mesure qu’il grandit. La majeure partie du carbone est du carbone 12. Mais un petit pourcentage est l’isotope radioactif carbone 14, qui se désintègre à un taux constant et connu – et a donc longtemps été utilisé pour «dater le carbone» des échantillons biologiques.

«Puis, au début des années 1950, nous avons eu le début du test des armes atmosphériques, qui produisent du carbone 14. En 1960, vous étiez le double du niveau naturel. Et ’63 – il y avait un traité d’interdiction des essais, donc ’63 était le maximum. Depuis lors, le niveau dans l’atmosphère a diminué à mesure que le radiocarbone pénètre dans le biote et les océans. »

Des niveaux inhabituellement élevés de carbone 14 sont donc associés à l’orge cultivée au cours des années où les essais nucléaires étaient répandus.

Il y a évidemment beaucoup d’argent dans le whisky. Et certains classiques sont achetés non pas comme des imbibements mais comme des investissements. En octobre dernier, une bouteille de 1926 vieille de 60 ans a été vendue aux enchères pour 1,9 million de dollars.

Pour s’assurer que le contenu des bouteilles de whisky écossais correspond à ce qui est sur les étiquettes, Cook et ses collègues ont examiné les niveaux de carbone 14 dans la boisson. Ils ont calibré les niveaux de la variante radioactive du carbone dans plus de 200 échantillons de whisky écossais single malt différents d’âges connus. Les chercheurs ont ensuite comparé ces niveaux à huit whiskies prétendant avoir été mis en bouteille de 1847 à 1978.

“Nous n’avons pas trouvé de whiskies censés provenir du 19ème siècle qui soient authentiques.”

Parce que ces bouteilles prétendument du XIXe siècle contenaient des matériaux clairement produits à l’époque des essais nucléaires. L’étude est publiée dans la revue Radiocarbon. [Gordon T. Cook et al., Using carbon isotopes to fight the rise in fraudulent whisky]

Cook espère que ces techniques de vérification aideront à garder le secteur du whisky fidèle aux paroles de Robert Burns: “Voici une bouteille et un ami honnête.”

—Eliene Augenbraun

[The above text is a transcript of this podcast.]