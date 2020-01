Domaine africain à Elgoibar | Sports pratiques

Le kenyan Hellen obiri dans la carrière féminine, et l’Ethiopienne Tadese Worku, dans la mascuina, ont été les gagnants de la 77e édition du Mémorial international de Muguerza d’Elgoibar (Gipuzkoa).

Chez les femmes, Obiri était clairement dominante, devant sa compatriote Beatrice Chebet. Et c’est que depuis le début c’était un petit groupe qui commandait la course, jusqu’à ce qu’Obiri attaque dans la dernière ligne droite pour partir seul, sans donner d’options à ses rivaux.

Chebet est entré deuxième à six secondes, tandis que la troisième place revient au Kenyan Eva Cherono, à une demi-minute du vainqueur.

Le meilleur espagnol était Irene Sánchez Escribano, cinquième, 1 minute et 15 secondes du vainqueur.

Domaine Worku

Chez les hommes, la figure de Tadese Worku était d’une grande domination, après un départ dans lequel un groupe d’Africains, avec l’Érythréen Aaron Kifle, donnant le rythme, tandis que derrière les Espagnols voyageaient avec Fernando Carro, Carlos Mayo et Toni Abadía En tant que représentants principaux.

Avec trois tours à faire, Worku a décidé de donner un changement de rythme qui l’a laissé seul en tête, une place qu’il n’a plus abandonnée à la fin du test. Derrière, de plus en plus loin, Chelimo, Kifle et une autre des grandes promesses de l’athlétisme mondial, le Kenyan Richard Yator.

Au final, Abadía et Mayo ont très bien réglé leurs efforts et se sont classés septième et huitième au classement final, un succès pour les Espagnols qui n’étaient pas si loin des grandes figures sportives africaines, à l’exception des occupants du podium.

Classification:

HOMME

1.- Tadese Worku (ETI.) 31: 37 minutes.

2.- Richard Yator (KEN.) En 24 secondes

3.- Aaron Kifle (ERI.) À 27 secondes.

…

7.- Toni Abadía (ESP) à 1:15 minutes

FEMMES

1,. Hellen Obiri (KEN) à 25:10 minutes

2.- Beatrice Chebet (KEN) à 6 secondes.

3- Eva Cherono (KEN) à 30 secondes

…

5.- Irene Sánchez Escribano (ESP.) À 1: 35 minutes.

