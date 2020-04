Dommages cardiaques chez les patients COVID-19 Puzzles médecins

Bien que la pandémie de COVID-19 se soit concentrée sur les problèmes respiratoires et la sécurisation d’assez de ventilateurs, les médecins de première ligne sont aux prises avec un nouveau mystère médical.

En plus des lésions pulmonaires, de nombreux patients COVID-19 développent également des problèmes cardiaques et meurent d’un arrêt cardiaque.

Alors que davantage de données arrivent de Chine et d’Italie, ainsi que de l’État de Washington et de New York, de plus en plus d’experts en cardiologie en viennent à croire que le virus COVID-19 peut infecter le muscle cardiaque. Une étude initiale a révélé des dommages cardiaques chez jusqu’à 1 patient sur 5, entraînant une insuffisance cardiaque et la mort, même chez ceux qui ne présentent aucun signe de détresse respiratoire.

Cela pourrait changer la façon dont les médecins et les hôpitaux doivent penser aux patients, en particulier aux premiers stades de la maladie. Cela pourrait également ouvrir un deuxième front dans la bataille contre la pandémie de COVID-19, avec un besoin de nouvelles précautions chez les personnes ayant des problèmes cardiaques préexistants, de nouvelles demandes d’équipement et, en fin de compte, de nouveaux plans de traitement pour les cœurs endommagés parmi ceux qui survivent.

“Il est extrêmement important de répondre à la question: leur cœur est-il affecté par le virus et pouvons-nous faire quelque chose?” a déclaré le Dr Ulrich Jorde, responsable de l’insuffisance cardiaque, de la transplantation cardiaque et de l’assistance circulatoire mécanique pour le système de santé Montefiore à New York. «Cela pourrait finalement sauver de nombreuses vies.»

Virus ou maladie?

La question de savoir si les problèmes cardiaques émergents sont causés par le virus lui-même ou sont un sous-produit de la réaction du corps à celui-ci est devenue l’une des inconnues critiques auxquelles sont confrontés les médecins alors qu’ils se précipitent pour comprendre la nouvelle maladie. Il est difficile de déterminer comment le virus affecte le cœur, car une maladie grave peut à elle seule influencer la santé cardiaque.

“Quelqu’un qui meurt d’une mauvaise pneumonie mourra finalement parce que le cœur s’arrête”, a déclaré le Dr Robert Bonow, professeur de cardiologie à la Northwestern University Feinberg School of Medicine et rédacteur en chef de la revue médicale JAMA Cardiology. “Vous ne pouvez pas obtenir suffisamment d’oxygène dans votre système et les choses vont mal.”

Mais Bonow et de nombreux autres spécialistes en cardiologie croient qu’une infection au COVID-19 pourrait endommager le cœur de quatre ou cinq façons. Certains patients, disent-ils, pourraient être affectés par plusieurs de ces voies à la fois.

Les médecins savent depuis longtemps que tout événement médical grave, même quelque chose d’aussi simple que la chirurgie de la hanche, peut créer suffisamment de stress pour endommager le cœur. De plus, une condition comme la pneumonie peut provoquer une inflammation généralisée dans le corps. Cela, à son tour, peut entraîner l’instabilité de la plaque dans les artères, provoquant des crises cardiaques. L’inflammation peut également provoquer une affection connue sous le nom de myocardite, qui peut entraîner un affaiblissement du muscle cardiaque et, finalement, une insuffisance cardiaque.

Mais Bonow a déclaré que les dommages observés chez les patients atteints de COVID-19 pourraient provenir du virus infectant directement le muscle cardiaque. Les premières recherches suggèrent que le coronavirus s’attache à certains récepteurs dans les poumons, et ces mêmes récepteurs se trouvent également dans le muscle cardiaque.

Données initiales de la Chine

En mars, des médecins chinois ont publié deux études qui ont donné un premier aperçu de la prévalence des problèmes cardiaques chez les patients atteints de COVID-19. La plus grande des deux études portait sur 416 patients hospitalisés. Les chercheurs ont découvert que 19% présentaient des signes de lésions cardiaques. Et ceux qui l’ont fait étaient beaucoup plus susceptibles de mourir: 51% des personnes souffrant de lésions cardiaques sont décédées contre 4,5% qui n’en avaient pas.

Les patients qui avaient une maladie cardiaque avant leurs infections à coronavirus étaient beaucoup plus susceptibles de présenter des lésions cardiaques par la suite. Mais certains patients sans maladie cardiaque antérieure ont également montré des signes de lésions cardiaques. En fait, les patients n’ayant pas de problèmes cardiaques préexistants et qui ont subi des lésions cardiaques au cours de leur infection étaient plus susceptibles de mourir que les patients ayant une maladie cardiaque antérieure, mais pas de lésions cardiaques induites par COVID-19.

On ne sait pas pourquoi certains patients éprouvent plus d’effets cardiaques que d’autres. Bonow a déclaré que cela pourrait être dû à une prédisposition génétique ou à une exposition à des charges virales plus élevées.

Ces incertitudes soulignent la nécessité d’une surveillance plus étroite des marqueurs cardiaques chez les patients COVID-19, a déclaré Jorde. Si les médecins de New York, de l’État de Washington et d’autres points chauds peuvent commencer à déterminer comment le virus affecte le cœur, ils peuvent être en mesure de fournir un score de risque ou d’autres conseils pour aider les cliniciens à gérer les patients atteints de COVID-19 dans d’autres parties du pays.

“Nous devons supposer, peut-être, que le virus affecte directement le cœur”, a déclaré Jorde. “Mais il est essentiel de le découvrir.”

Faire face aux obstacles

La collecte des données à cette fin dans le contexte de la crise peut cependant être difficile. Idéalement, les médecins devraient effectuer des biopsies du cœur pour déterminer si le muscle cardiaque est infecté par le virus.

Mais les patients COVID-19 sont souvent si malades qu’il leur est difficile de subir des procédures invasives. De plus, des tests supplémentaires pourraient exposer des agents de santé supplémentaires au virus. De nombreux hôpitaux n’utilisent pas d’électrocardiogramme sur des patients isolés pour éviter de faire venir du personnel supplémentaire dans la salle et d’utiliser des masques limités ou d’autres équipements de protection.

Pourtant, le Dr Sahil Parikh, cardiologue interventionnel au Columbia University Irving Medical Center à New York, a déclaré que les hôpitaux faisaient un effort concerté pour ordonner les tests nécessaires et entrer les résultats dans les dossiers médicaux afin qu’ils puissent trier ce qui se passe avec le cœur.

“Nous reconnaissons tous que, parce que nous sommes à la pointe, pour le meilleur ou pour le pire, nous devons essayer de compiler des informations et de les utiliser pour faire avancer le domaine”, a-t-il déclaré.

En effet, malgré la forte augmentation du nombre de patients, les médecins continuent de collecter des données, de compiler les tendances et de publier leurs résultats en temps quasi réel. Parikh et plusieurs collègues ont récemment rédigé une compilation de ce qui est connu sur les complications cardiaques de COVID-19, rendant l’article disponible en ligne immédiatement et ajoutant de nouvelles découvertes avant que l’article ne soit publié.

Les cardiologues de New York, du New Jersey et du Connecticut partagent les dernières informations COVID-19 via un groupe WhatsApp qui compte au moins 150 membres. Et même alors que les hôpitaux de New York fonctionnent dans des conditions de crise, les médecins testent de nouveaux médicaments et traitements dans des essais cliniques pour s’assurer que ce qu’ils ont appris sur le coronavirus peut être partagé ailleurs avec une validité scientifique.

Ce travail a déjà entraîné des changements dans la façon dont les hôpitaux gèrent les implications cardiaques du COVID-19. Les médecins ont découvert que l’infection peut imiter une crise cardiaque. Ils ont emmené des patients au laboratoire de cathétérisme cardiaque pour éliminer un blocage suspect, seulement pour découvrir que le patient n’était pas vraiment victime d’une crise cardiaque mais avait COVID-19.

Pendant des années, les hôpitaux ont précipité les patients soupçonnés de crise cardiaque directement au laboratoire de cathétérisme, contournant la salle d’urgence, afin de raccourcir le délai entre le moment où le patient entre dans la porte et le moment où les médecins peuvent effacer l’obstruction avec un ballon. Le temps de porte à ballon était devenu une mesure importante de la façon dont les hôpitaux traitent les crises cardiaques.

“Nous prenons un peu de recul par rapport à cela maintenant et pensons à faire amener les patients à l’urgence afin qu’ils puissent être évalués brièvement, afin que nous puissions déterminer: est-ce quelqu’un qui est vraiment à haut risque de COVID-19?” Dit Parikh. “Et cette manifestation que nous appelons une crise cardiaque est-elle vraiment une crise cardiaque?”

Les nouveaux protocoles incluent désormais le recours à un cardiologue et l’obtention d’un électrocardiogramme ou d’une échographie pour confirmer un blocage.

“Nous faisons cela dans une large mesure pour protéger le patient de ce qui serait autrement une procédure inutile”, a déclaré Parikh, “mais aussi pour nous aider à décider quel type d’équipement de protection individuelle nous utiliserions dans le laboratoire de cathétérisme.”

Déterminer comment le virus affecte le cœur devrait aider les médecins à déterminer les thérapies à suivre pour maintenir les patients en vie.

Jorde a déclaré qu’après le rétablissement des patients atteints de COVID-19, ils pourraient avoir des effets à long terme sur de tels dommages cardiaques. Mais, a-t-il dit, il existe des traitements pour diverses formes de lésions cardiaques qui devraient être efficaces une fois l’infection virale éliminée.

Pourtant, cela pourrait nécessiter une nouvelle vague de demandes de soins de santé généralisées après que la pandémie se soit calmée.

Kaiser Health News (KHN) est un service d’actualités à but non lucratif couvrant les problèmes de santé. Il s’agit d’un programme indépendant de la rédaction de la Kaiser Family Foundation qui n’est pas affilié à Kaiser Permanente.

