Don Francisco a été reconnu pour sa carrière dans les médias au America Business Forum

Mario Luis Kreutzberger, plus connu sous le nom de Don Francisco, a assisté au Forum américain des affaires en Uruguay. Là, des milliers de personnes l’ont écouté pour connaître son histoire, ses difficultés et comment il a surmonté ses échecs personnels et professionnels.

Dans la interview réalisée par le fondateur du forum, Ignacio González, Il a parlé de son début particulier, ce qui lui a permis de se démarquer et d’atteindre le poste qui lui a permis d’avoir 53 ans de carrière à la télévision.

Quand Don Francisco avait 16 ans, il est tombé amoureux de quelque chose qui lui semblait être du cinéma, mais c’était autre chose: la télévision.

«Par hasard, j’ai rencontré la télévision, en fait, à un moment donné du système de télévision argentin, j’étais arrivé en 1956 pour rendre visite à Juan Domingo Perón au président du Chili, Carlos Ibañez del Campo. Là, j’ai vu quelque chose qui ressemblait au cinéma, quand j’ai réalisé que c’était la télévision. C’est quand je suis allé étudier la seule profession que j’ai, Je suis un technicien en modélisation et je suis allé étudier à New York quand j’avais 19 ans », a-t-il déclaré lors de l’entretien.

Déjà aux États-Unis, le Chilien a rencontré ce qu’il savait être «l’avenir». «Je suis entré dans l’hôtel où j’allais vivre et il y avait une radio très similaire à celle de ma maison. À la seule différence que cette radio avait un morceau de tissu devant. Quand je l’ai allumée et vu que la radio était entendue et vue en même temps, j’ai dit: «ce que je viens étudier est hier». Il était comme quelqu’un qui avait le boulier et qui avait trouvé un ordinateur“S’exclama-t-il.

C’est là qu’il a décidé que sa vie serait consacrée à cet appareil et qu’il chercherait toutes les opportunités pour y entrer et y rester. “C’était mon premier contact avec la télévision et c’était le coup de foudre et là j’ai toujours pensé qu’à un moment donné j’allais essayer de trouver l’opportunité d’être à la télévision.”

L’insistance que le chauffeur l’avait amené à convaincre les producteurs de télévision qu’il méritait une opportunité à l’intérieur des écrans, mais cela ne garantissait pas sa permanence, puisqu’il n’était resté au travail que huit semaines.

«Pendant une année entière, j’ai demandé une interview pour passer à la télévision. J’avais étudié le théâtre depuis l’âge de 16 ans et mon professeur de théâtre pensait que j’avais des conditions pour l’animation. Il m’a dit: tu dois aller à l’Université catholique et demander au directeur de t’aider là-bas. Pendant une année entière, je suis resté sans résultats, jusqu’à ce qu’ils me reçoivent après l’année », a-t-il déclaré. Cependant, on lui a demandé 5000 USD pour entrer, un montant sur lequel il ne comptait pas.

«C’était impossible. Mais Je suis revenu et je n’ai plus attendu de rendez-vous, mais j’ai frappé à la porte et dit: «j’ai les auspices». Et il m’a demandé si les 5 000 et j’ai dit non, 500. Et je pense que je l’ai surpris, il m’a donné l’opportunité et à partir de là j’ai fait ces huit semaines jusqu’à ce qu’ils me chassent. »

Cependant, huit semaines étaient ce dont il avait besoin pour captiver le public, car avec ce peu de temps, il a fait quelque chose que son remplaçant ne pouvait pas réaliser.

«Quand ils m’ont viré, j’ai appelé mes amis pour téléphoner à la télévision pour dire que ce qu’ils mettaient à ma place était inutile. Mais mes coéquipiers n’ont jamais pu le faire et j’étais désespéré. Le fait est que le lendemain, le directeur de la chaîne est venu chez moi et je ne l’étais pas. (…) Le lendemain, il m’a parlé et m’a dit “Les gens vous ont demandé de revenir”, alors je suis revenu, et c’est pourquoi mes coéquipiers n’ont jamais pu communiquer», A-t-il commenté.

Mais encore une fois, les producteurs n’étaient pas convaincus par leur travail, car ils le voyaient comme un débutant. Ils lui ont donc donné un calendrier dans lequel il n’y avait pas tellement de public, sans savoir que ce serait celui qui le mettrait en vedette.

«Ils m’ont dit que je n’étais pas un professionnel, j’étais un amateur. «Cet horaire du 8 au 9 dimanche, nous devons le donner à un professionnel. Alors, regardez: la télévision diffuse du dimanche au vendredi. Le samedi est pour nettoyer le matériel, nous vous donnerons une heure le samedi de 5 à 6 ’. Ensuite, je me suis habillé en dompteur, qui était un costume d’un ancien annonceur, et j’ai commencé à présenter les bandes dessinées. Jusqu’à peu à peu, je leur ai demandé s’ils pouvaient me donner une heure de plus et ils me l’ont donnée et j’étais donc au Chili pendant 25 ans pour faire le programme de 8 heures l’après-midi et deux heures de plus le samedi soir. C’est un peu l’histoire de la façon dont «le samedi géant a commencé»», A-t-il expliqué.

Il a ajouté que la clé du programme emblématique était d’écouter le public et de le traiter avec respect. Il les a toujours approchés, car ce sont eux qui avaient le contrôle.

«Le samedi géant avait une caractéristique dans sa production. La plupart des programmes se font sur scène; J’étais toujours au milieu du public. Tout a été fait par le public, car c’est très intelligent, ont-ils demandé, discuté et discuté avec les artistes. Ils étaient sa majesté. En communication, la chose la plus importante pour le moment est le public », a-t-il insisté.

Le Chilien de 79 ans a également parlé de la dualité entre ses personnages, puisque Ce n’est pas la même chose d’être Mario Kreutzberger et Don Francisco. Cela a été démontré au fil des ans au sein de sa famille et de ses amis, puisque Kreutzberger était surnommé “Le Triston” car, comparé à “Don Francisco”, il n’avait pas autant d’énergie.

“Il paie un grand prix avec la famille, les applaudissements et le succès produisent un déséquilibre. Vous essayez fort parce que vous ne voulez pas perdre vos applaudissements et votre amour », a-t-il expliqué.

Cependant, après des séances avec un psychiatre et toute sa famille, il a décidé d’accorder plus d’attention à la famille. Il a demandé des permis et bien qu’il ait des week-ends occupés, il a inventé un jour par semaine à passer avec ses trois enfants.

«J’ai inventé les mardis spéciaux, j’ai arrêté de travailler les mardis à 12 ans. Mes enfants sont arrivés de l’école, ont demandé ce qu’ils voulaient faire. Toujours ce qu’ils ont dit que nous faisions, pas ce que je voulais. Je pense que c’était une réunion extraordinaire », a-t-il précisé.

C’est pourquoi le conducteur ne croit pas que la chance vient, car vous devez créer votre propre chance et votre propre chemin.

«La chance est partout, le problème est que la chance ne vient pas. Vous devez chercher la chance, et vous devez la chercher tout au long de votre vie, ce n’est que lorsque vous mourrez que vous pouvez dire «ce vieil homme n’a pas eu de chance»»Il a plaisanté.

C’est pourquoi il a inventé son propre décalogue pour réussir:

– Persévérance: on tombe 99 et monte 100

– Fixé pour des objectifs à court et à long terme

– Les opportunités existent toujours

– Vous devez écouter les critiques et être modeste

– Acceptez humblement les conseils

– Toujours prendre des risques (maîtrisé)

– Levez-vous tôt et faites du sport

– Dépensez moins que ce que vous gagnez

– Avoir une famille établie