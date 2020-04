Don Lemon Grills Stacey Abrams sur l’allégation d’agression sexuelle de Joe Biden

.

Stacey Abrams a clairement exprimé son ambition d’être la colistière de Joe Biden au cours des dernières semaines. Et à cette fin, elle a offert à la candidate présumée démocrate son soutien indéfectible lorsqu’elle a été interrogée par Don Lemon de . au sujet de l’allégation d’agression sexuelle contre Biden mardi soir.

“En tant que personne qui veut être son vice-président, je pense qu’il est important que nous parlions de quelque chose qui est dans l’actualité maintenant”, a déclaré Lemon vers la fin de sa conversation avec l’ancien candidat au poste de gouverneur de Géorgie, avant de présenter les détails de Tara Reade. prétendre. “. a maintenant parlé au dossier avec son ancien voisin qui a déclaré que Reade lui avait parlé de l’allégation quelques années après l’incident présumé”, a déclaré Lemon. «La campagne de Biden dit que ce n’est pas vrai, ce n’est jamais arrivé. Est-ce une allégation crédible? ”

“Je crois que les femmes méritent d’être entendues et je crois qu’elles doivent être écoutées”, a déclaré Abrams avec soin. «Mais je pense aussi que ces allégations doivent faire l’objet d’une enquête par des sources crédibles.» Elle a cité une enquête approfondie du New York Times qui a conclu que l’accusation n’était “pas crédible”, bien que de nouvelles informations soient apparues dans les deux semaines suivant sa publication.

“Je crois que Joe Biden”, a déclaré Abrams. «Je crois que c’est une personne qui a démontré que son amour de la famille, son amour de notre communauté, a été parfaitement exprimé par son travail en tant que leader du Congrès et en tant que leader américain. Je connais Joe Biden et je pense qu’il dit la vérité et que cela ne s’est pas produit. »

Avec sa conclusion, Abrams semblait perroqueter les points de discussion officiels de la campagne Biden, qui se lisaient, en partie, «Biden pense que toutes les femmes ont le droit d’être entendues et de voir leurs revendications soigneusement examinées. Dans ce cas, un examen approfondi par le New York Times a conduit à la vérité: cet incident ne s’est pas produit. »

Stephen Colbert Grills Bernie Sanders: soutenez-vous Biden ou pas?

Lemon aurait pu laisser les choses là-bas, mais au lieu de cela, il a confronté Abrams avec un tweet qu’elle a publié en 2018 qui condamnait les républicains du Sénat pour avoir précipité la confirmation de la Cour suprême de Brett Kavanaugh malgré le «témoignage courageux et convaincant du Dr Christine Blasey Ford».

L’histoire continue

“Appliquez-vous une norme différente maintenant?” Demanda Lemon.

“Pas du tout,” répondit Abrams. «Je croyais alors et je crois maintenant que les femmes méritent d’être entendues car trop souvent elles ne le sont pas. Et Tara Reade méritait que son histoire soit écoutée et étudiée. Ce qui se passait avec Christine Blasey Ford était là, il n’y avait pas d’enquête. Il y avait une précipitation à aller de l’avant, donc aucune enquête n’a été menée. »

“Alors vous avez dit que vous l’avez entendue, vous en avez assez entendu, vous ne la croyez pas, vous croyez Joe Biden”, a déclaré Lemon.

Après être revenu à nouveau à l’enquête du Times, Abrams a déclaré: «Je crois que le Biden que je connais. Et je pense qu’il rendra les femmes fières, qu’il rendra l’Amérique fière. » Lorsqu’on lui a demandé si Biden devait “aborder cette question plus directement et plus publiquement”, a déclaré Abrams, “je pense que sa campagne a été très claire. Et je crois que c’est l’approche qu’ils ont l’intention d’adopter et j’appuie l’approche.

«Nous ne voulons pas que les femmes aient peur de se manifester», a-t-elle conclu. “Mais nous devons également reconnaître que les allégations doivent faire l’objet d’une enquête et que ces enquêtes doivent être confirmées.”

Anderson Cooper stupéfait par l’excuse du «sarcasme» de Trump: pense-t-il que nous sommes des «crétins»

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleurs articles dans votre boîte de réception chaque jour. S’inscrire maintenant!

Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.