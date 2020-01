Donald Trump a annoncé qu’une décision de justice favorable lui permettrait de construire l’une des plus grandes parties du mur avec le Mexique

Le président des États-Unis, Donald TrumpIl a annoncé jeudi qu’une décision judiciaire favorable lui permettrait de construire l’une des plus grandes parties du mur avec le Mexique.

“L’ensemble du mur est en construction ou s’apprête à démarrer!», A-t-il déclaré via son compte Twitter.

Un juge fédéral dans la ville de McAllen, au Texas, à la frontière du Mexique, a décidé de lever l’ordonnance de ne pas faire contre le projet de construction d’un mur frontalier avec des fonds privés sur les rives du Rio Grande (Bravo).

L’entreprise de construction de Fisher, qui a déjà remporté une offre de 400 millions de dollars pour soulever une section du mur frontalier en Arizona, vouloir installer 4,8 kilomètres de poteaux en acier à environ 10 mètres de haut de la rive du fleuve américain. Les postes seraient placés sur des terrains privés et avec un chemin en béton derrière eux pour faciliter les travaux de surveillance.

Pour en revenir au Safe Fence Act de 2006, Les États-Unis ont évité autant que possible les bâtiments adjacents au Rio Grande.

Le fleuve sinueux qui sépare les États-Unis et le Mexique Il est essentiel pour la faune du Texas et fournit de l’eau aux deux nations à travers une série de barrages et de canaux, définis dans les termes des traités internationaux. Afin de ne pas violer ces obligations provoquant l’érosion ou la redirection de l’eau des rivières, Les États-Unis ont construit la majeure partie de leur mur frontalier dans le sud du Texas à au moins un mile du bassin fluvial.

États Unis déposé une plainte pour freiner le projet de loi de Fisher, qui a abouti à l’ordonnance de non-communication du juge fédéral Grue Randy. Un autre opposant au projet est le National Butterfly Center, un groupe à but non lucratif situé à une courte distance des terres privées.

Après avoir entendu des témoignages la semaine dernière, Crane a entendu plus de témoins ce jeudi.

Le projet a été initialement annoncé par Nous construisons le mur, un groupe à but non lucratif basé en Floride créé en décembre 2018, lorsque Trump a demandé 5 milliards de dollars au Congrès pour la construction du mur. Le refus des législateurs démocratiques découle de la fermeture d’un gouvernement plus prolongé dans l’histoire du pays.

Dire à ses partisans qu’il construirait lui-même les nouvelles clôtures, We Build the Wall a lancé une campagne de financement en ligne et a levé 26 millions de dollars.

Le fondateur du groupe, Brian Kolfage, a promu le projet de médias sociaux du sud du Texas, exhortant les donateurs à contribuer davantage et à attaquer les détracteurs, même avec des accusations non fondées selon lesquelles des groupes comme le National Butterfly Center sont Les gens préfèrent le trafic.

Mais à la place, Le projet est devenu une vitrine possible pour Fisher, qui a promu son entreprise Fisher Industries sur Fox News et d’autres médias conservateurs. Fisher a déclaré mercredi qu’il était prêt à investir au moins 40 millions de dollars dans la construction du mur privé. We Build the Wall n’a contribué que 1,5 million de dollars. Lors d’une audition tenue l’an dernier, l’avocat général du groupe et ancien secrétaire d’État du Kansas, Kris Kobach, a déclaré qu’il contribuait principalement «prise en charge des médias sociaux“

Fisher soutient que le gouvernement est extrêmement prudent lors de la construction de la clôture si loin de la rivière. Son équipe prévoit de niveler le bassin et de démanteler la propriété, ce qui permettra d’améliorer le débit d’eau et de réduire l’érosion. “Nous vous avons montré que nous pouvons le construire ici, là où les agents en ont besoin»Dit Fisher. “Ce n’est pas la sécurité à la frontière si vous êtes à un, deux ou trois milles de la frontière.”

Vos détracteurs ne sont pas d’accord. Ils ont rejeté une étude menée par Fisher Industries qui garantit que l’eau s’écoulerait facilement à travers les espaces de 12 centimètres qui séparent chaque poste frontière. Ils sont également préoccupés par le fait que des poteaux en acier de 5,5 mètres peuvent se rompre pendant une tempête et être acheminés en aval vers des communautés aux États-Unis et au Mexique.

“Ils ne peuvent pas faire d’hypothèses allant à l’encontre de toutes les preuves du monde réel sans présenter leurs propres preuves.», A déclaré Scott Nicol, un résident de la vallée du Rio Grande et coprésident de l’équipe frontalière du Sierra Club. “Une affirmation ne suffit pas“

Le gouvernement fédéral a poursuivi Fisher Industries et We Build the Wall au nom de l’International Boundary and Water Commission, qui supervise la gestion de la rivière. Une porte-parole du panel a déclaré mercredi que ses ingénieurs continuaient d’examiner l’étude de Fisher.

Javier Peña, avocat au National Butterfly Center, a fait valoir qu’une décision en faveur du mur privé aurait des conséquences à grande échelle. “Cela créerait un précédent selon lequel des particuliers peuvent violer un traité avec le Mexique”, a-t-il déclaré. “Que les gens puissent commencer à construire ce qu’ils veulent dans la plaine inondable.”