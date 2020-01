Donald Trump a critiqué Apple pour son refus présumé d’aider à accéder à l’iPhone d’un suspect terroriste

Le gouvernement américain et Apple ont montré mardi en public le différend qu’ils gardent ouvert en raison du refus présumé de la société d’aider les chercheurs à accéder aux téléphones iPhone d’un suspect terroriste accusé d’avoir tué trois personnes en Floride.

Militaire saoudien Mohammed Saeed Alshamrani, 21 ans et membre de l’Air Force de son pays qui a participé à des formations à la base aérienne de Pensacola (Floride, USA), a ouvert le feu début décembre contre d’autres étudiants du centre et a causé la mort trois d’entre eux (tous américains), avant d’être tués par la police.

Donald Trump a publié un message sur son compte Twitter dans lequel il critiquait la décision de l’entreprise. “Nous aidons Apple tout le temps dans le commerce et dans bien d’autres domaines, et pourtant ils refusent de déverrouiller l’iPhone utilisé par les meurtriers, les trafiquants de drogue et d’autres éléments criminels.. Ils devront s’intégrer et aider notre grand pays. MAINTENANT! NOUS FAISONS ENCORE GRAND AUX ÉTATS-UNIS ».

Le ministère de la Justice a trouvé deux téléphones iPhone liés à Alshamrani – celui qu’ils accusent de terrorisme – et a tenté d’y accéder pour plus d’informations ou de preuves sur l’attaque, mais a déploré dans une lettre publique signée par le Procureur général, William Barr, qu’Apple n’a pas été “d’aucune aide substantielle”.

«Cette situation illustre parfaitement pourquoi il est essentiel que les enquêteurs puissent accéder aux preuves numériques une fois qu’ils ont obtenu l’autorisation des tribunaux sur la base d’une cause probable. Nous demandons à Apple et à d’autres sociétés technologiques de nous aider à trouver une solution qui nous aide à protéger la vie des Américains et à prévenir de futures attaques.», A déclaré Barr.

Cependant, de l’entreprise qu’il dirige Tim Cook Ils ont répondu qu’ils rejetaient “l’idée qu’Apple n’a pas aidé de manière substantielle dans l’enquête sur Pensacola”, et ont déclaré que leurs réponses aux autorités depuis l’attaque ont été “rapides, approfondies et continuent de se produire”.

L’entreprise basée à Cupertino (Californie, États-Unis) a déclaré avoir fourni aux chercheurs des «gigaoctets d’informations» liés à iCloud, des informations de compte et des données transactionnelles provenant de plusieurs comptes.

Cet épisode rappelle le refus d’Apple de faciliter la Bureau fédéral d’enquête (FBI) le code de sécurité pour déverrouiller un iPhone utilisé par l’un des auteurs de la fusillade de décembre 2015 dans la ville californienne de San Bernardino, dans laquelle 14 personnes sont mortes et 22 ont été blessées.

Dans ce cas, les autorités ont finalement réussi à extraire les informations du smartphone sans l’aide d’Apple, mais cela n’a pas empêché un échange amer de reproches entre le gouvernement et la société américaine, qui a fait de la confidentialité l’un de ses principaux enseignements.