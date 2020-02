Donald Trump a fortement soutenu Juan Guaidó avant le Congrès américain: “Prenez le message que nous soutenons les Vénézuéliens dans leur lutte pour la liberté”

Lors du discours annuel devant le Congrès sur l’état de l’Union, Donald Trump a fortement soutenu Juan Guaidó, qu’il a reconnu comme le «vrai et légitime président du Venezuela” Et il l’a également félicité pour son courage et sa lutte pour la démocratie dans son pays.

“Ici ce soir, il y a un homme très courageux qui porte avec lui les espoirs, les rêves et les aspirations de tous les Vénézuéliens, ici avec nous est le vrai et légitime président du Venezuela, Juan Guaidó», A déclaré Trump avant les applaudissements des participants au Congrès.

“Monsieur le Président, transmettez ce message à votre pays”, a-t-il ajouté. “Le peuple américain est uni aux Vénézuéliens dans leur grande lutte pour la liberté”.

“La domination de la tyrannie de Maduro va être écrasée et brisée”, a déclaré Trump dans un discours qu’il a invité le chef du Parlement du Venezuela, Juan Guaidó, que les États-Unis et plus de cinquante pays reconnaissent comme président par intérim pour Considérez qu’il y a eu des irrégularités lors des élections de 2018.

“Les États-Unis dirigent une coalition de 59 nations contre la dictature de Nicolás Maduro“Trump a dit.” Maduro est un dirigeant illégitime, un tyran qui torture son peuple. Mais le contrôle de Maduro sur la tyrannie sera brisé et brisé. “

Après avoir été réélu à la tête de l’Assemblée nationale le 5 janvier, Guaidó a contesté l’interdiction de quitter le pays émise par les autorités fidèles à Maduro et il y a deux semaines, il a entrepris un voyage international qui l’a conduit en Colombie, en Europe, au Canada et aux États-Unis en cherche du soutien pour relancer son offensive contre le «dictateur».

Dans un communiqué publié mardi, la Maison Blanche a déclaré que le gouvernement poussait des sanctions “dévastatrices” contre Maduro.