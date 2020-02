Donald Trump a fortement soutenu Juan Guaidó avant le Congrès américain: “Prenez le message que nous soutenons les Vénézuéliens dans leur lutte pour la liberté”

Donald Trump s’adresse mardi au Capitole à Washington pour prononcer son discours annuel sur l’état de l’Union dans un environnement extraordinairement tendu: un jour avant que le Sénat ne clôt son processus de destitution avec une exonération plus que certaine des deux charges qui pèsent sur lui pour ses pressions sur l’Ukraine, l’opposition démocrate frustrée et la campagne électorale déjà active.

“Il y a trois ans, nous avons lancé le Great American Return. Ce soir, je suis devant vous pour partager les résultats incroyables », Trump a commencé. “Notre pays grandit et est très respecté dans le monde.”

Le président a commencé à souligner les résultats de ses trois premières années de gestion.

«Les ennemis sont en fuite, l’avenir brille. Les années de déclin économique se terminent “dit-il. “Les jours où notre pays a été mis à profit par d’autres sont loin.”

«En seulement trois courtes années, nous avons détruit la mentalité du déclin américain et rejeté la réduction du sort des États-Unis. Nous progressons à un rythme inimaginable récemment, et nous n’y retournerons jamais! », A déclaré Trump.

«Notre économie est à son meilleur, l’armée est plus forte, nos frontières sûres, notre fierté rétablie. C’est pourquoi je vous le dis: l’état de notre Union est plus fort que jamais. “

Le président a consacré la première partie de son discours aux réalisations économiques de son administration.

“Dès l’instant où j’ai pris mes fonctions, je me suis empressé de relancer l’économie américaine – en supprimant un nombre record de réglementations anti-emploi – en adoptant des baisses d’impôts historiques et en luttant pour des accords commerciaux équitables et réciproques.”dit-il.

Les avantages de l’expansion économique, a déclaré Trump, ont touché tous les secteurs de la société. “Le taux de chômage a atteint un creux historique” pour “les Latinos, les Afro-Américains, les femmes, les vétérans et les handicapés”, a indiqué le président.

«En 8 ans sous la dernière administration, plus de 300 000 personnes en âge de travailler ont quitté le marché du travail. En seulement trois ans de mon administration, 3,5 millions de personnes en âge de travailler ont rejoint le marché du travail. »a déclaré Trump, qui a déclaré que le salaire minimum augmentait et que le revenu des ménages était à son plus haut niveau jamais enregistré.

“C’est un boom de la classe ouvrière”, Il a affirmé et présenté l’exemple de Tony, un homme afro-américain, invité au discours, qui a surmonté sa toxicomanie et a pu avancer après avoir obtenu un emploi.

Trump a également parlé de l’indépendance énergétique des États-Unis, que le pays a atteinte “grâce à notre audacieuse campagne de réduction de la réglementation”. “Les États-Unis sont de loin devenus le premier producteur mondial de pétrole et de gaz naturel”, a-t-il déclaré.

“Nous rétablissons le pouvoir de fabrication de notre nation, même si les prévisions étaient que cela ne pourrait jamais être fait”, a-t-il poursuivi. “Après avoir perdu 60 000 usines sous les deux administrations précédentes, l’Amérique a maintenant gagné 12 000 nouvelles usines sous mon administration.”

Ensuite, le président des États-Unis a célébré la signature du Accord commercial T-Mec avec le Mexique et le Canada. “C’est le premier accord important qui a été soutenu par les syndicats américains.”

«De nombreux politiciens vont et viennent, promettant de changer ou de remplacer le ALENA, juste pour ne rien faire. Mais contrairement à beaucoup de ceux qui m’ont précédé, je tiens mes promesses. Il y a six jours, j’ai remplacé l’ALENA et signé le nouvel accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. »

Trump a également parlé accord avec la Chine, atteint après une guerre commerciale qui a duré des mois et après des années au cours desquelles, selon le président, Pékin “A profité” des Etats-Unis.

“Il y a quelques jours, nous avons signé le nouvel accord innovant avec la Chine qui défendra nos travailleurs, protégera notre propriété intellectuelle, contribuera des milliards de dollars à notre trésorerie et ouvrira de nouveaux marchés pour les produits fabriqués et cultivés ici aux États-Unis.”

Trump a également parlé de la crise au Venezuela, s’adressant au président intérimaire Juan Guaidó, présent sur place, qu’il a appelé “M. le président” et s’assurant que la “tyrannie” de Maduro sera “écrasée”.

“Les États-Unis dirigent une coalition de 59 nations contre la dictature de Nicolás Maduro”, Dit Trump. “Maduro est un dirigeant illégitime, un tyran qui torture son peuple. »

“Ici ce soir, il y a un homme très courageux qui porte avec lui les espoirs, les rêves et les aspirations de tous les Vénézuéliens, ici avec nous est le vrai et légitime président du Venezuela, Juan Guaidó.”

“Monsieur le Président, transmettez ce message à votre pays”, Il a dit à Guaidó. “Le peuple américain est uni au Vénézuélien dans sa grande lutte pour la liberté”.

Sur les questions de sécurité, Trump a souligné la création de «une nouvelle branche des Forces armées américaines, la Force spatiale »et Il a déclaré que pour sauvegarder la liberté des États-Unis, il avait investi «un record de 2,2 milliards de dollars dans l’armée américaine. ”

Trump a également souligné les réalisations dans le domaine de l’éducation et a demandé au Congrès de “soutenir son plan d’enseignement technique”.

«La prochaine étape dans la construction d’une société inclusive est de garantir que tous les jeunes Américains reçoivent une bonne éducation et la possibilité de réaliser le rêve américain. […] Aucun parent ne devrait être contraint d’envoyer son enfant dans une école publique en faillite », a déclaré le président.