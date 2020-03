Donald Trump a déclaré qu’il envisageait la possibilité de imposer une quarantaine forcée dans certaines parties de New York et du New Jersey pour arrêter l’épidémie de coronavirus aux États-Unis. Le président a déclaré aux journalistes qu’il avait parlé au gouverneur de New York Andrew Cuomo et au gouverneur de Floride Ron Desantis samedi matin avant de quitter la Maison Blanche pour envoyer un navire-hôpital de la Marine à destination de New York à partir de Norfolk, Virginie.