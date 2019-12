DONNÉES-La "destitution" à Trump: Et maintenant quoi?

23 décembre (.) – Donald Trump est devenu le troisième président de l'histoire des États-Unis à se soumettre à un procès politique après que la Chambre des représentants l'a officiellement accusé mercredi d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès.

Les votes ont établi qu'il se soumet à un procès au Sénat, contrôlé par les républicains, où les législateurs doivent décider de condamner Trump et de le démettre de ses fonctions.

C'est ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines:

La Chambre des représentants doit encore nommer les personnes responsables de porter l'affaire contre Trump devant le Sénat. Cependant, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ajourne la nomination de telles accusations jusqu'à ce qu'elle ait une idée plus claire de la façon dont le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a l'intention de mener le procès dans la crainte qu'il protège Trump en raccourcissant la procédure, puis en organisant un vote qui rejette les accusations contre le président des États-Unis.

Pelosi tente de faire pression sur McConnell pour parvenir à un accord avec le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, qui veut un procès à grande échelle qui inclura le témoignage des meilleurs conseillers de Trump. Le stratagème pourrait ajouter de la pression à McConnell par Trump, qui veut un procès rapide. Mais le républicain du Kentucky a rejeté la proposition de Schumer et déclaré une "impasse" dans les négociations. (nL1N28U0GG)

Il n'est pas exclu que McConnell et Schumer négocient en privé et par le biais des médias dans les prochains jours.

Pendant ce temps, les démocrates de la Chambre des représentants ne sont pas susceptibles de remettre les articles du défi, ou des accusations formelles, au Sénat avant le retour du Congrès début janvier après une période de vacances de deux semaines. Agir autrement exigerait que Pelosi convoque des législateurs à Washington pour adopter une résolution qui désigne les «gestionnaires» ou les responsables du processus, une possibilité que les principaux assistants considèrent très éloignée.

Le procès au Sénat ne peut commencer que lorsque les accusations formelles ont été présentées à la chambre.

À moins que des événements inattendus ne se produisent, Trump fera face à un procès au Sénat pour déterminer s'il doit être condamné et destitué lorsque le Congrès se réunira à nouveau à Washington début janvier.

Le président de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, présidera le procès. Les responsables de la Chambre des représentants présenteront leur dossier contre Trump et l'équipe juridique du président répondra. Les sénateurs agiront comme jurés. Le procès pourrait comprendre la déposition de témoins et un calendrier chargé dans lequel la procédure se déroule six jours par semaine, à moins que les sénateurs n'approuvent que les samedis et dimanches soient des jours de congé.

(Information de David Morgan; édité par Ross Colvin et Grant McCool; traduit par Andrea Ariet dans l'éditorial de Gdansk)