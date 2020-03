Donner des aliments solides aux bébés est illégal en France

Publié à l’origine en août 1892

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

“La science française doit faire face à un problème particulier, comment empêcher le dépeuplement du pays, qui se déroule maintenant si rapidement que les décès dépassent les naissances de près de 40 000 par an. Lors d’une récente réunion de la nouvelle Société pour la protection des Enfants, le Dr Rochard a déclaré que 250 000 nourrissons meurent chaque année, dont au moins 100 000 pourraient être sauvés grâce à des soins intelligents. Des lois strictes ont déjà été adoptées pour aider à prévenir cette grande perte de vie. Il est désormais illégal pour quiconque de donner des enfants moins d’un an, tous les aliments solides, sauf sur avis médical, et les infirmières sont interdits d’utiliser des biberons ayant des tubes en caoutchouc. Des efforts sont également déployés pour inciter les mères parisiennes à allaiter leurs propres enfants. “

—Américain scientifique, août 1892

