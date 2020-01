Dorados a éliminé Chivas dans la mort subite des pénalités et s’est qualifié pour les quarts de finale de la MX Cup

Dorados de Sinaloa a reçu au stade Banorte de Las Chivas de Guadalajara, dans le match correspondant au retour des huitièmes de finale de la MX Cup. Aux tirs au but, Dorados s’est qualifié pour les quarts de finale de la coupe.

Les perspectives pour les deux équipes sont compliquées. Les deux modèles ont connu un mauvais départ dans leurs ligues respectives. Cependant, le Great Fish a commencé avec la victoire, car il était avec son peuple, à La Pecera et avait un peu l’avantage sur le tableau de bord.

Les Chivas, sans trop d’effort, contrôlaient le ballon, mais sans avoir un jeu de but clair. C’était jusqu’à la 15e minute, lorsque Gilberto Sepúlveda a pris du retard et a laissé échapper un ballon entre la ligne défensive de Sinaloense. Ronaldo Cisneros a reçu près du point de penalty et, sans marque, a tiré sans direction vers le côté droit du poteau de Luis López Payan.

L’invité d’honneur est arrivé des pieds de Cristian Calderón à la 24e minute. Dans un corner, il y a eu une double tête qui a frappé Chicote. Le côté mexicain s’est retourné, tandis que la manche était suspendue en l’air, puis un Chilien cassé s’est jeté contre le gardien de but. Ce score signifiait le premier but du match et le tirage au sort de la série.

Avec ce but, Calderón a marqué son deuxième but avec les Tapatíos. Le premier était également contre Dorados, dans le premier match de cette série, presque à la fin du match.

Les dernières minutes de la première mi-temps ont été tendues, car la photo réalisée par David Patiño s’est agrandie footballeusement. Avec quelques balles arrêtées, le Grand Poisson a donné plusieurs avis au but de Raúl Gudiño, mais les tirs n’ont pas suffi pour obtenir l’avantage qu’ils avaient.

Dans les premières minutes de la deuxième 45 minutes, les deux équipes ont frappé à la porte. Entre étalons de Dorados et dépliés de Chivas, les deux campus ont volé des soupirs aux spectateurs de La Pecera. Cependant, aucun n’a pu préciser l’action qui leur a donné l’avantage.

Le jeu le plus dangereux de la seconde moitié a été le Great Fish. À 66 ans, José Raúl Zúñiga a peigné une balle qui est passée par-dessus l’arrière du terrain. Francisco Contreras a reçu, est entré seul dans la zone et a tiré. Gudiño, attentif, se rétrécit puis dévia le ballon sur un corner.

À 10 minutes de la fin, la nervosité envahit le terrain. Bien qu’ils aient eu plusieurs options pour marquer le but qui les a laissés soupirer, aucun n’a pu entrer le ballon dans les filets. Tout semblait que les pénalités seraient la solution définitive pour savoir qui irait au prochain tour.

Les dernières minutes venaient de Dorados. Il semblait que le Flock pensait déjà aux pénalités, tandis que l’équipe de Sinaloa a conservé le ballon plus longtemps et a tenté de nuire au but de Gudino sans précision, en envoyant le match au lot.

Amaury Escoto est le premier à collectionner. Après avoir entendu le bip, le footballeur de Dorados a chargé Panenka vers la droite et a envoyé le ballon au filet. Au lieu de cela, le premier de Chivas a été le capitaine Antonio Briseño, qui a tiré au centre pour égaliser les pénalités.

Daniel Contrera était le deuxième collecteur de frontières et l’a envoyé à gauche, sans que Gudiño ne devine. Le score a été égalé par la sorcière Antuna, envoyant le ballon au centre et le gardien Luis López l’a presque sauvé.

Le troisième était Adolfo Dominguez, imposant la pénalité maximale à gauche et à la fourche, évitant Raul. Au lieu de cela, Tiba Sepulveda a réussi à égaliser le lot, avec un tir puissant et au centre du but.

Avec un tir et un centre faibles, Hiram Muñoz a fait son travail et a marqué le quatrième penalty pour Dorados. De plus, Chicote Calderón, avec quelques sauts, a marqué le but avec un tir à gauche du cadre de Lopez.

Rubén Monges, a trompé Gudiño avec un tir au centre. Chofis López a fait de même avec un but à droite et à l’angle.

Dans une mort subite, José Zuñiga, a failli rater son tir, mais le ballon, qui semblait ne pas vouloir entrer dans le but, a touché les filets. Cependant, Miguel Ponce était le méchant de la nuit, lorsque la pénalité a échoué, que Lopez a coupé avec ses jambes.

Avec cette victoire, Dorados affrontera en quart de finale le vainqueur de la clé jouée par Querétaro et Juárez. Le retour de ce match sera imputé ce jeudi et les White Roosters ont l’avantage sur le tableau de bord pour un but sur Bravos.

Le prochain match de Chivas est contre l’Atlético San Luis au stade Alfonso Lastras, match de la 4e journée de Liga MX. D’autre part, Dorados visitera Atlante à Andrés Quintana Roo, rendez-vous du jour 2 de la MX Ascent.