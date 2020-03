DOSSIER-La Belle au bois dormant: comment l’or d’origine suspecte a atteint les plus grandes marques

Par Brenna Hughes Neghaiwi, Mitra Taj et Peter Hobson

LA RINCONADA, Pérou, 6 mars (.) – Depuis les Andes du Pérou, des milliers de chercheurs d’or artisanaux ont envoyé des fragments de métal dans une vallée en Suisse pendant des années.

Là-bas, une raffinerie a purifié l’or pour le vendre à des banques, des bijoutiers fins, des horlogers et des sociétés d’électronique. L’or a circulé comme des lingots, mais aussi dans des téléphones et des babioles, certains avec des noms de marque comme Apple et Tiffany & Co.

Le commerce du métal apprécié pour des milliards de dollars a été promu par la raffinerie suisse Metalor Technologies, dans le cadre d’un programme avec le gouvernement du Pérou pour intégrer les chercheurs d’or dans l’économie.

Mais début 2018, Metalor a cessé de remporter l’or.

La raison: Metalor ne savait pas d’où venait le métal. Les procureurs péruviens soupçonnaient que le principal fournisseur de l’entreprise était une façade utilisée par des criminels pour filtrer l’or produit illégalement sur le marché mondial.

Metalor ne fait pas l’objet d’une enquête et rejette toute illégalité au Pérou. Mais l’histoire du programme et la façon dont il a été contrôlé par les entreprises et les régulateurs impliqués montrent les risques du commerce illégal qui cache le glamour de l’or.

Les autorités péruviennes évaluent des accusations criminelles contre le fournisseur de Metalor, une société commerciale appelée Minerales del Sur, après avoir saisi une accusation de 4 millions de dollars d’or à destination de Metalor en 2018, selon des documents du parquet et des douanes consultés par .

Les inspecteurs des douanes ont constaté que certains participants au programme d’État vendaient plus d’or qu’ils ne pouvaient en produire, selon les rapports des douanes.

Les procureurs soupçonnent que ces volumes gonflés suggèrent que Minerales del Sur était un véhicule pour laver le métal de sources illégales, telles que les mines financées par la drogue ou les mines situées dans des sites interdits dans la forêt amazonienne.

Minerales del Sur, qui a refusé de commenter ce rapport, a déclaré aux autorités péruviennes qu’elle avait obtenu de l’or légalement.

À mesure que l’appétit mondial pour l’or s’accélère, il en va de même pour les problèmes de sa production.

Les mines industrielles sont accusées depuis longtemps de priver les autochtones de terres, de polluer leurs maisons et de générer des délits. Maintenant, les prix élevés de l’or rendent attrayant pour les gens d’essayer ce que l’industrie appelle l’exploitation minière artisanale et à petite échelle.

Chaque année, selon les estimations de l’industrie, environ 500 tonnes sont extraites de cette manière, d’une valeur de 25 milliards de dollars aux prix courants, selon les estimations de l’industrie. Le chiffre représente au moins 15% de tout l’or extrait.

Metalor est l’une des cinq principales raffineries au moins, dont deux aux États-Unis, qui ont fait l’objet d’un examen judiciaire au cours des deux dernières décennies après avoir extrait de l’or artisanal de pays comme la Colombie et le Pérou, où la majeure partie de la cocaïne mondiale est produite. et où les gangs de la drogue ont investi dans la production de métal jaune.

Une raffinerie américaine a fermé ses portes après que ses employés ont été emprisonnés pour avoir vendu de l’or et de la contrebande illégaux.

Ce programme à Metalor au Pérou était censé faire partie de la solution: un programme soutenu par l’État pour amener les petits mineurs sur le marché formel et améliorer leurs conditions.

Minerales del Sur a été embauché pour collecter et vérifier l’or des petits mineurs dans la région montagneuse de Puno, qui s’étend de l’Amazonie au lac Titicaca.

La source où l’or est extrait est une zone pauvre d’environ 50 000 personnes à 5 000 mètres d’altitude appelée La Rinconada, située en dessous d’une montagne couverte de glaciers connue sous le nom de Sleeping Beauty.

La Rinconada n’est pas un conte de fées. L’année dernière, les autorités ont indiqué qu’elles avaient secouru au moins 68 victimes de la traite des personnes dans les boîtes de nuit des bidonvilles de la région. En avril dernier, sept mineurs ont été retrouvés dans un tunnel sous la montagne avec des balles dans la tête.

Les médias locaux et les ONG ont publié des informations selon lesquelles les fournisseurs d’or péruviens de Metalor pourraient avoir été infiltrés par des criminels. La société suisse, dont les procureurs ont traité environ 106 tonnes d’or d’une valeur de 3,5 milliards de dollars de Minerales del Sur depuis 2001, a déclaré qu’elle faisait confiance aux contrôles qu’elle imposait à ses fournisseurs.

“À notre connaissance, nous pensons que cela a été fait correctement”, a déclaré le PDG de Metalor, Antoine de Montmollin.

“Mais en raison de la complexité de la chaîne d’approvisionnement, nous ne pouvons pas être sûrs à 100%. Nous attendons avec impatience la conclusion de l’enquête en cours”, a ajouté l’exécutif.

En 2018, Metalor a fourni de l’or à des sociétés telles que Tiffany & Co., Samsung Electronics Co. et Apple Inc. L’or est utilisé pour conduire l’électricité sur les téléphones mobiles et autres appareils électroniques.

Apple a déclaré qu’elle était déterminée à établir les normes les plus élevées pour un approvisionnement responsable et a cessé de travailler avec 60 raffineries d’or depuis 2015 parce qu’elles n’étaient pas en mesure ou ne voulaient pas respecter leurs normes. Apple a refusé de commenter s’il continuait à accepter l’or de l’or.

Tiffany a déclaré qu’il maintenait les meilleures normes de l’industrie alignées sur son engagement envers un approvisionnement responsable. La société a déclaré que Metalor faisait partie de plusieurs raffineries qui fournissaient de l’or utilisé dans des articles qui ne sont pas des bijoux. Leur site Web montre que ceux-ci comprennent des sorbets en or à 375 $ et 1 500 trombones.

Samsung a refusé de commenter.

Metalor a déclaré que ses dirigeants et son personnel local avaient effectué des dizaines de visites, y compris dans les bureaux de Minerales del Sur, pour s’assurer que les fournisseurs opéraient légalement. Chaque fois que j’envoyais de l’or, je vérifiais la documentation pour m’assurer que le métal ne provenait que des membres du programme.

Mais Metalor a déclaré à . qu’il n’avait pas inspecté les mines. Et ses dirigeants ne connaissaient pas deux rapports d’audit indépendants réalisés pour une société d’État péruvienne impliquée dans le programme et consultés par ., qui a mis en garde contre les défaillances qui ont facilité l’entrée d’or de sources inconnues dans les expéditions.

Les procureurs péruviens ont déclaré que leur enquête resterait ouverte en phase préliminaire jusqu’en 2020. Aucune accusation n’a été déposée et l’affaire peut être classée si des preuves suffisantes ne sont pas réunies.

Le ministère péruvien de l’Énergie et des Mines a déclaré qu’il travaillait sur des améliorations du programme, qui, selon lui, ont aidé des centaines de milliers de personnes. En 2014, les revenus de près de 600 000 personnes au Pérou dépendaient de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, selon les estimations de Delve, une plateforme mondiale d’information sur ces mines.

“Vous ne trouverez aucun pays où la traçabilité de l’exploitation minière à petite échelle est fiable à 100%”, a déclaré Lénine Valence, directeur de la formalisation minière au ministère péruvien. L’exploitation minière à petite échelle est si importante pour la société et l’économie que des engagements doivent être pris, a-t-il déclaré.

“Si nous respectons la loi, il n’y aura probablement pas assez de prisons dans le pays pour emprisonner autant de personnes”, a-t-il ajouté.

Minerales del Sur a refusé de commenter.

Un représentant de l’entreprise locale a déclaré à un juge de Lima que son or était d’origine légale. Daniel Jo Villalobos, avocat du propriétaire des Minerales del Sur-Francisco Quintano Méndez-, n’a pas répondu aux courriels.

Metalor appartient depuis 2016 au plus grand détaillant d’or du Japon, Tanaka Kikinzoku, qui a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter.

Le Pérou est le plus grand producteur d’or d’Amérique latine.

Son commerce d’or illégal, d’une valeur estimée à 4380 millions de dollars en 2015, est au moins le double de ce que le commerce de drogue a échangé, selon un rapport de 2017 de la Financial Investigation Unit du régulateur bancaire péruvien.

Les données du ministère de l’Énergie et des Mines montrent que les petits mineurs péruviens ont produit près de 19 tonnes d’or en 2018, soit plus que n’importe quelle mine industrielle du pays. Un peu plus du tiers de sa production aurifère informelle cette année-là a été enregistrée à Puno, la région qui approvisionnait Metalor.

Plus d’une personne sur trois vit dans la pauvreté à Puno, une terre de roches riches en or. Depuis 2000, l’augmentation du prix de l’or a attiré plus d’habitants pour tenter leur chance dans les lits des rivières, les forêts tropicales et les tunnels creusés de manière si aléatoire qu’ils courent le risque de s’effondrer.

Pour extraire le métal, certains utilisent des matières toxiques, y compris du mercure, qu’ils déversent dans des eaux telles que le lac Titicaca, où des études ont documenté des niveaux élevés de métaux lourds dans les poissons. Sur les cartes satellites, les bassins de déchets près des zones minières sont jaune sulfureux et vert foncé.

Les mineurs de La Rinconada font fondre la glace pour traiter l’or. Des sacs à ordures en plastique jaune s’accumulent sur les pentes des chutes de neige et les eaux usées s’accumulent dans les interstices. Les principaux extracteurs ont des positions émergentes sur le marché noir qui disent “I Buy Gold”, où hommes et femmes échangent des fragments métalliques.

Le fournisseur de Metalor, Minerales del Sur, avait deux magasins d’or à La Rinconada. Son siège dans la ville de Juliaca a été fermé lorsqu’un journaliste lui a rendu visite en juin. Un homme qui a ouvert la porte a déclaré que l’entreprise ne fonctionnait plus.

Metalor a montré à . les données de ses fournisseurs au cours des quatre dernières semaines selon lesquelles il avait pris de l’or du programme péruvien.

Près d’un tiers des près de 30 millions de dollars d’or envoyés à la raffinerie suisse au cours de ces quatre semaines proviennent de fournisseurs identifiés dans les documents fiscaux péruviens comme des “suspects”, selon les conclusions des inspecteurs des douanes.

La Rinconada n’a produit qu’une petite partie, selon les dossiers. Il est difficile d’être sûr de l’origine du métal: les inspecteurs des douanes ont constaté que certains des noms de la liste ne produisaient pas d’or là où ils l’avaient signalé.

Par exemple, en mars 2018, Metalor a accepté plus de 40 kilos d’or (d’une valeur d’environ 1,7 million de dollars) d’une entreprise située à l’extérieur de La Rinconada, selon des fonctionnaires des douanes dans un rapport plus tard dans l’année. qu’ils n’ont pas pu trouver à l’adresse indiquée.

Lorsque les inspecteurs ont téléphoné, la personne qu’ils ont contactée leur a dit que la société était actuellement “en phase d’investissement”, selon le rapport.

En juin de l’année dernière, un journaliste de . à La Rinconada a observé comment des centaines de policiers en tenue anti-émeute ont nettoyé la zone. Un tribunal a ordonné aux mineurs de quitter le terrain appartenant à une famille locale.

Mais les mineurs ont refusé de bouger. Ils ont bloqué la zone et ont provoqué des explosions de dynamite qu’ils ont utilisées pour fendre les roches. Après une confrontation de deux heures, la police est partie.

“La Rinconada est un endroit très compliqué”, a déclaré Federico Chavarry, qui a passé la dernière décennie en tant que procureur pour des crimes environnementaux à Puno. Le responsable a déclaré que l’État n’avait pas les ressources nécessaires pour contrôler le commerce illégal dans la région, car il génère beaucoup d’argent pour de nombreuses personnes.

“Je pense que cela est sorti des mains du gouvernement il y a longtemps”, a déclaré Valence du ministère des Mines, après avoir réclamé davantage de travail de la part des procureurs pour lutter contre le crime organisé qui encourage les abus. “En ce moment, nous avons non seulement des économies informelles, nous avons des économies criminelles”, a-t-il déclaré.

Dans l’un des deux centres de santé de la zone marginale, le docteur Nelson Gadea, qui y vit depuis sept ans, a déclaré qu’à son arrivée, il avait été choqué par la violence.

Le mercure utilisé par les mineurs provoque des sautes d’humeur, a-t-il dit, en voyant sur son téléphone portable des photos de patients défigurés par des blessures au couteau: “Je ne pars pas après 18 heures”, a-t-il noté.

Pour avoir de la chance en cherchant de l’or, les hommes offrent des cigarettes allumées et des feuilles de coca aux esprits des montagnes. Les femmes, exclues par les hommes des mines, fouillent les déchets de la montagne.

Les hommes “apportent les pierres, les jettent et recyclent l’or qu’ils n’ont pas vu”, a expliqué Carmen Inofuente, chercheuse de fragments d’or dans les déchets jetés. “Il y a eu de nombreux accidents, des pierres sont tombées sur nous, il y a aussi eu des morts.”

Il ne fait aucun doute que les conditions à La Rinconada sont très difficiles, a déclaré Metalor et a ajouté que son objectif était d’aider.

Des Andes au siège de Metalor, il y a plus de 9 656 kilomètres et un monde de contrastes.

Surplombant le Jura, dans un élégant laboratoire et bureaux de Matalor à Marin-Epagnier, une ville sur la pointe du lac de Neuchâtel en Europe, il y a la soi-disant “Watch Valley”, le cœur de l’industrie horlogère suisse.

Le pays a exporté des montres pour plus de 21 milliards de dollars en 2018: une montre sur trois expédiée de Suisse est en métaux précieux.

Dans une salle de conférence au siège de Metalor, le PDG de Montmollin – qui a rejoint l’entreprise en 2005 et dirige l’entreprise depuis janvier 2019 – a déclaré que l’or artisanal représentait moins de 5% de sa production annuelle. Les projets visant à rendre l’or artisanal plus facile à suivre sont confrontés à des défis, a-t-il déclaré.

Metalor affine environ 500 tonnes d’or par an, soit environ un dixième du total traité par les principales raffineries du monde. Pour être sûr que le métal a été produit équitablement, ils travaillent souvent avec de petites quantités de mines individuelles et étroitement surveillés.

Cela ajoute des coûts que de nombreux utilisateurs finaux ne sont pas encore prêts à payer, a déclaré Montmollin.

Metalor a commencé à acheter de l’or à de petits mineurs au Pérou à la fin des années 1990 et a rencontré des problèmes: en 2004, les autorités américaines ont infligé une amende à l’une de ses filiales pour avoir tardé à répondre après que les employés ont découvert que les messagers étaient recueillir l’or de la raffinerie et le reconditionner dans des bouteilles de shampoing pour faire passer l’Amérique du Sud en contrebande.

L’entreprise a amélioré ses systèmes de conformité.

En 2007, selon des documents fiscaux suisses consultés par ., le procureur général suisse a ouvert une enquête sur deux sociétés minières péruviennes soupçonnées d’avoir blanchi des profits de la drogue en espèces et d’avoir envoyé de l’or pour raffinage à Metalor.

Metalor a déclaré qu’il avait cessé d’acheter et de raffiner de l’or auprès de ces deux sociétés péruviennes en 2007. Les Suisses ont clôturé leur enquête en 2008. Jose Camino, conseiller juridique de Metalor depuis 2014, a déclaré que ces affaires étaient apparues lors de négociations précédentes et n’étaient pas le reflet des actions Entreprise suisse actuelle.

Au lieu de cela, Metalor a travaillé avec des représentants du gouvernement sur une nouvelle approche: les mineurs informels au Pérou pourraient vendre leur or sans craindre d’être poursuivis s’ils s’engageaient à faire un affidavit qu’ils dirigeaient des affaires juridiques qui payaient des impôts ou qu’ils “se formalisaient”.

Une entreprise publique péruvienne, Activos Mineros, était chargée de la commercialisation de l’or. En 2014, il a engagé quatre sociétés à travers le pays pour l’acheter à des prix supérieurs à ceux du marché noir.

Minerales del Sur, qui faisait déjà affaire avec Metalor, a remporté l’appel d’offres de Puno: cela prouverait que l’or provenait réellement des mineurs du programme et fondait les fragments qu’il collectait dans des bars. Ceux-ci s’envoleraient pour la Suisse pour être affinés.

L’année suivante, les expéditions de Minerales del Sur à Metalor ont plus que doublé pour atteindre 16 tonnes, soit quelque 500 millions de dollars, selon les documents du procureur consultés par ..

Dans un communiqué de presse en 2015, Metalor a déclaré que le projet avait mis en œuvre “des rapports clairs et une vérification de la chaîne d’approvisionnement en minéraux”.

Mais le programme est défectueux, disent les procureurs, les auditeurs et le gouvernement péruvien. L’un des problèmes, a déclaré Valence au ministère de l’Énergie et des Mines, est “fondamentalement, que tout le monde puisse s’inscrire”. Cela signifie que certains des participants au programme peuvent ne pas être mineurs.

Autre lacune: au moment de l’inscription pour les questions fiscales et réglementaires, les participants n’ont qu’à jurer qu’ils ont l’intention de travailler vers ces objectifs.

S’ils le font, ils restent dans un “Registre d’engagement” au Ministère des Mines. Les mineurs ayant de tels affidavits ne peuvent être poursuivis pour exploitation minière illégale.

Cela a créé une atmosphère d’impunité, a déclaré le procureur chargé des délits environnementaux, Chavarry. Le responsable a déclaré qu’il avait également tenté en vain d’appliquer la loi à La Rinconada.

Une fois, il a confisqué un camion contenant 200 kilos d’explosifs de contrebande. “Ils ne m’ont pas laissé les arrêter”, a-t-il dit à propos des suspects. “Ils ont menacé de brûler le camion, de me brûler vif et de brûler les flics qui me soutiennent.”

Les délais pour formaliser les mineurs au Pérou ont été prolongés à plusieurs reprises. Jusqu’à présent, environ 9 000 personnes ont officialisé environ 200 000 dans le «Dossier d’engagement» à l’échelle nationale, a déclaré Valence.

Une grande partie de l’or de Metalor provenait de fournisseurs figurant dans le “Dossier d’engagement”, qui constituait la base de ses garanties que ses fournisseurs étaient légaux.

“Nous examinions tous les documents un par un”, a déclaré Camino. Jusqu’à aujourd’hui, a déclaré Metalor, tous les fournisseurs sauf un sont toujours répertoriés dans le “Registre des engagements”.

Mais les contrôles de Metalor ont omis des échecs il y a des années. Un rapport d’audit, vu par ., a révélé des problèmes dès 2015, un an après le début du programme.

L’auditeur, Rejas, Alva and Associates, a envoyé des inspecteurs aux opérations de Minerales del Sur dans la région de Puno. Dans des régions comme La Rinconada, ils ont constaté que de nombreux mineurs effectuaient des tâches principalement en tant que travailleurs non rémunérés pour les entrepreneurs, qui vendaient de l’or aux fournisseurs du registre.

Il s’agit d’un système appelé “chiot”, un terme sans traduction directe de l’espagnol, et les mineurs de La Rinconada ont déclaré à . qu’il était encore très répandu.

Les entreprises qui détiennent des concessions légales louent des tunnels à des entrepreneurs qui embauchent en même temps des centaines de mineurs, ainsi que des femmes à la recherche de roches sur les pentes des montagnes pour extraire le métal.

La plupart du temps, les concessionnaires prennent toutes les pierres des mineurs et ne les paient pas dans une période initiale. C’est illégal. Mais après avoir travaillé pendant un certain temps pour le concessionnaire, les chercheurs d’or ont la liberté pendant un court laps de temps d’enlever les fragments métalliques qu’ils peuvent.

Au lieu des salaires, des avantages sociaux ou de la sécurité sociale, les mineurs artisanaux vivent en broyant et en transformant les roches et en vendant leur or aux magasins “Buy Gold”.

Le mineur et militant syndical de La Rinconada, Filiberto Arapa, a déclaré que sur les quelque 18 000 mineurs de la région, seuls 3 000 étaient légaux. “Les travailleurs juridiques ont leurs documents et leurs avantages”, a-t-il déclaré. “Les autres ne savent même pas pour qui ils travaillent”, a-t-il dit.

Metalor a déclaré qu’il n’était pas au courant de cette pratique.

Cependant, plusieurs mineurs de La Rinconada ont déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés par la formalisation.

“Si vous travaillez pour une entreprise officielle, vous recevez des avantages sociaux mais vous gagnez moins”, a déclaré Martin, un ancien agriculteur de 36 ans.

Martín a déclaré que travailler un jour entièrement pour lui, sur les six jours de travail, rapporte entre 1 000 et 2 000 soles par mois. Le salaire minimum du Pérou est de 930 soles ou 275 $. “Pour moi, il vaut mieux gagner un peu plus” en minant illégalement, a-t-il dit.

Un deuxième audit de programme, également examiné par ., a révélé d’autres lacunes.

En 2015 et 2016, l’auditeur, Inveritas Global Holdings, a visité les 10 plus grands fournisseurs d’or du programme, cinq à Puno et cinq dans une région amazonienne, et a découvert que quatre des cinq fournisseurs de South Mineral à Puno étaient réserver de grosses ventes sans avoir exploité.

Il a également découvert que Minerales del Sur n’avait pas fourni de preuves de vérification à ses fournisseurs. “Ils utilisent leurs affidavits comme prétexte juridique pour commercialiser de l’or d’origine inconnue”, indique le rapport qui indique qu’il a été envoyé à Mining Assets en mai 2017.

Mining Assets a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter en détail pendant que l’enquête était en cours. Mais il a déclaré qu’aucune des entreprises qu’il avait embauchées n’avait été condamnée au pénal lors de la remise de leur offre. Minerales del Sur, a-t-il ajouté, n’a fait l’objet d’une enquête qu’en juillet 2018 et n’a depuis lors enregistré aucune transaction dans le programme.

Valence a déclaré que le ministère des Mines n’avait pas observé les rapports d’audit, et les dirigeants de Metalor ont déclaré à . qu’ils ne les avaient pas vus non plus.

Metalor a déclaré qu’il avait été assuré que le programme fonctionnait par décision de Mining Assets en 2018 de renouveler son contrat avec Minerales del Sur.

“Si vous renouvelez le contrat, cela signifie que tout va bien. Sinon, vous ne le faites pas”, a déclaré Camino.

La raffinerie suisse a déclaré qu’elle se concentrerait sur l’avenir de l’or des sociétés minières industrielles, dont l’origine est plus claire. Ce fut une décision difficile, a-t-il dit, en partie parce que le retrait de Metalor du programme péruvien signifie que les acheteurs moins préoccupés par les bonnes pratiques interviendront sur le marché.

“Il vaut mieux faire partie de quelque chose qui n’est pas parfait, mais au moins les choses s’améliorent plutôt que de ne rien faire”, a déclaré de Montmollin. “Nous regrettons cette décision, car l’or trouvera son chemin de toute façon.”

(Rapports de Brenna Hughes Neghaiwi, Mitra Tah et Peter Hobson, traduits en espagnol par Marco Aquino, édités par Juana Casas)