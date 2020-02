Double bonus: le gouvernement n’a réussi à échanger que 10% d’une offre totale de 1 638 millions USD

Le ministère de l’Économie a annoncé cet après-midi qu’il avait reçu 99 offres d’obligations Dual 2020 pour un total de 164 millions de dollars et qu’il avait prolongé la durée de l’appel d’offres. De cette façon, il n’a réussi à échanger que 10% du bonus total de 1638 millions USD.

Dans un communiqué, il a indiqué que l’offre avait entraîné une réduction du stock de dette de 7,1 millions de dollars et une prolongation des termes en termes de durée de vie moyenne calculée à la date de règlement.

Le ministère des finances, qui dirige Diego Bastourre, a lancé l’appel à cet échange vendredi soir, avec des opérations fermées à 15 heures hier, mais en raison de l’intérêt des parties prolongé jusqu’au 13 aujourd’hui.

L’intérêt le plus élevé de ceux qui sont entrés en bourse était centré sur les bons du Trésor national en pesos ajustables par le CER (coefficient de stabilité de référence) plus un taux de 1%, où 126,5 millions de dollars américains ont été déposés en double bonus. Dans la deuxième période de préférence, l’Obligation a été placée avec un taux Badlar privé – qui a clôturé aujourd’hui à 34,56%, plus une marge à convenir, qui a reçu des offres pour 23,6 millions de dollars américains.

Elle a été suivie de l’obligation liée à la variation du dollar majorée d’un taux de 4% avec 12,1 millions de dollars US en obligations doubles. Enfin, de préférence pour ceux qui sont entrés en bourse, les bons du Trésor ont été placés en pesos à double taux d’intérêt, avec un peu plus de 2 millions de dollars américains.

«Le résultat était attendu. L’échange «volontaire» de l’année dernière n’a pas été bien accepté étant donné le faible coupon et la valeur actuelle qui impliquaient le taux d’échange et le taux d’actualisation implicite », a déclaré le directeur d’Eco Go, Federico Furiase dans les déclarations à Infobae.

Dans ce contexte, il a souligné que «le gouvernement devra améliorer le coupon lors de l’échange du 11 février et compte tenu de l’expiration de l’obligation AF20 du 13 février, ou réémettre compulsivement des échéances en pesos, avec des dommages collatéraux dans la demande de des actifs en pesos, dans un contexte où le Trésor doit reconstruire la courbe du peso pour éviter que l’écart ne continue de s’aggraver. »

De plus, l’opérateur financier Christian Buteler appelé le résultat du swap de la liaison AF20 “mauvais”. “Seuls 10% de la date d’expiration pourraient être échangés. Si cela est maintenu à ce pourcentage, j’ai du mal à payer. Dans le calendrier de placement il y a une nouvelle date avant l’expiration. Oeil qui n’est pas obligatoire”, posté sur le réseau social Twitter.

Le ministère de l’économie a déclaré dans un communiqué que “les conditions de placement ont été étendues, pour les quatre instruments proposés par la bourse à double obligation, à 18 mois d’une manière conforme à la séquence décrite dans le programme macroéconomique visant à restaurer la durabilité de la dette publique et récupérer l’activité économique dans le cadre d’un renforcement du marché intérieur des capitaux en pesos ».

Il a également rappelé que “l’Argentine a récemment annoncé un calendrier d’actions pour la gestion du processus de rétablissement de la soutenabilité de la dette publique extérieure encadré par des principes de bonne foi et d’échange de visions constructives avec les détenteurs de titres de créance”.

Comme le note le portefeuille, La normalisation du marché de la dette en pesos nécessite des actions coordonnées et une implication des acteurs concernés afin de construire un profil des échéances et des taux d’intérêt qui assurent la soutenabilité de l’endettement public au sein d’un programme macroéconomique cohérent.

«Toutes ces actions et décisions énumérées ci-dessus sont des éléments pertinents pour la gestion du processus de rétablissement de la soutenabilité de la dette publique extérieure et collaborent avec l’objectif central de rassurer l’économie argentine et de récupérer un processus de reprise de l’activité économique qui permet la République argentine entame un processus de développement économique avec l’inclusion sociale », a-t-il déclaré.

Entre-temps, il a expliqué que pour le règlement de l’opération, les participants doivent, de la clôture de l’appel d’offres au 5 février, transférer le total de la valeur nominale initiale de DUAL BONUS 2020 offert à partir de leurs comptes dans le registre central et la liquidation. des dettes publiques et des fiducies financières (CRYL) de la Banque centrale, sur le compte du ministère des finances 99990-01 dans cette entité. Et il a ajouté que le 5 février 2020, le CRYL déposera les nouveaux instruments dans les comptes de chaque participant de cette entité.

Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un double titre AF20 délivré en 2018 par l’ancien secrétaire aux Finances et ancien chef de la Banque centrale, Luis Caputo, pour une durée de 17 mois. Lors de son lancement, il est parvenu à collecter 1 638 millions USD, ce qui représentait 45 milliards de pesos au moment de son émission.

«Le Bonus AF20 a été émis lors de la précédente gestion. Ce que nous essayons de faire, dans le cadre de la politique d’endettement soutenable, est d’en construire un profil qui soit soutenable dans le temps et l’une des exigences est de le faire en fonction de ce qui est en train de surmonter », a-t-il déclaré la semaine dernière. le sous-secrétaire aux finances, Ramiro Tosi, lors d’une conférence avec des journalistes à laquelle il a participé Infobae.

En tant, Bastourre Il a affirmé que la possibilité de procéder à un échange de ces caractéristiques doit être encadrée par la loi sur la gestion des finances publiques. «Ces opérations d’échange doivent être encadrées par la loi sur la gestion des finances publiques. Ceci est très important car une partie des partenaires du marché soutiennent que cet exercice n’a aucun avantage pour ceux qui acceptent d’entrer dans la bourse. Et il ne calcule jamais la valeur du signal qui se fait avec ce type d’opérations. Dissiper l’incertitude a de la valeur », a déclaré le responsable.

Nous ne devons pas perdre de vue que le 11 février et avant l’expiration de la double obligation (13 février), il y a une date à laquelle une autre offre d’instruments sera faite et il n’est pas exclu que de nouveaux instruments surgissent, au-delà des quatre offert ici pour l’échange.