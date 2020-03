Double crime au milieu de la pandémie?: Une mère et sa fille ont disparu, et elles recherchent l’homme avec qui elles étaient en quarantaine

À Dolores, la fille aînée de Cristina Beatriz Iglesias, les messages de qui était censé être sa mère et qui sont arrivés sur WhatsApp hier après-midi ils ne lui semblaient pas normaux. Il s’agissait de réponses évasives et insaisissables, avec peu de données, tandis que Dolores insistait. Ils communiquaient par appels vidéo, audios, mais le téléphone de Cristina ne répondait que par SMS. Il semblait que ce n’était pas sa mère, mais quelqu’un d’autre.

Mère et fille vivaient séparément, Dolores avec sa grand-mère Gloria, Cristina chez elle sur la rue Purita à 4000 à Monte Chingolo, district de Lanús. A vécu là-bas avec sa plus jeune fille Ada, 7 ans, né d’une relation antérieure, un homme décédé. Ces derniers temps, Dolores et sa grand-mère ne peuvent pas préciser, un homme de la région, Abel Romero, qui ne savait pas s’il travaillait ou non, a déménagé, qui se déplaçait sur un vélo de peinture noire et fumait des joints sur le trottoir. Il a pris des dispositions à la maison, a expliqué Cristina, 40 ans. L’homme, un résident de la région, qui louait une chambre près de la maison de sa sœur à une dizaine de pâtés de maisons, allait y rester pour passer la quarantaine.

Donc, en l’absence de réponses, Dolores est allée chez sa mère, fermée. Il a trouvé un sac poubelle à la porte, avec des photos de famille, des vêtements. Il est entré, il avait une clé. Les tiroirs, inhabituellement, étaient vides.

Romero apparut, nerveux, tremblant, évasif, ne disant pas grand-chose: Dolorès le confronta à l’entrée. “Il m’a dit que ma mère allait se mettre en quarantaine avec un ami, qui l’a attrapé et est parti”, La fille aînée de Cristina assure Infobae. Il avait déjà tenté de porter plainte dans un commissariat de police du quartier: “C’était la veille, mais ils ne m’ont pas écouté, ils m’ont dit d’attendre, de voir si ça allait apparaître.”

Dolores est allée dans la chambre de sa mère: J’ai trouvé le matelas et le sommier humides. Ils avaient l’air délavés.

Ce qui a été lavé, dit un enquêteur judiciaire, était du sang. “Il y a des taches partout dans la maison”, explique une source judiciaire. Cristina et Ada étant portées disparues, Romero considéré comme suspect de ce qui serait le premier crime brutal au milieu de la quarantaine ordonnée par décret, l’affaire est entre les mains de l’UFI n ° 1 à Lanús avec le procureur Jorge Grieco.

Tôt à midi, Dolores et Grieco sont arrivés à la maison de la rue Chascomús où habitait Romero. La police scientifique avait déjà relevé les traces chez Cristina. Dolores, pour sa part, dit qu ‘”il y avait des mines dans le quartier qui menaçaient ma mère, qui l’ont insultée, qui ont envoyé un gars entrer dans la maison, je ne sais pas pourquoi”. Romero, dit Dolores, était une amie de ces femmes.

En l’absence des corps ou de la certitude que Cristina et Ada ont été effectivement assassinées, la cause est étiquetée comme “Trouver où se trouve”.

Pour le moment, la pièce où vivait Romero a été perquisitionnée: ils ont trouvé de la documentation, des clés et un portefeuille pour Cristina.