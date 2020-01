«Douleur et gloire» est pour Banderas «quelque chose qu’il ne vivra plus» | La culture

“Douleur et gloire”, le film qui a été tant de fois défini comme “le plus autobiographique” par Pedro Almodóvar, est pour son protagoniste, Antonio Banderas, comparable aux “pièces d’un puzzle” qui n’avaient pas encore été commandées et sont maintenant dans “cette vie cinématographique que raconte le film”.

Faire ce film “était quelque chose que je n’avais jamais vécu et je pense que je ne le reverrai probablement jamais. L’occasion de répéter quelque chose de similaire me semble impossible”, a déclaré l’acteur de Malaga à son arrivée sur le tapis rouge du Goya. que cette année est célébrée dans sa ville, pour son plus grand plaisir.