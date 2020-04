Doutes et mythes courants auxquels nous, Latinos, croyons face à COVID-19

Doutes communs et principaux mythes auxquels nous, Latinos, croyons devant COVID-19. Le Dr Denis González répond et explique ce qu’ils sont dans une interview avec María Bastidas. De quoi avons-nous le plus peur et de quoi avons-nous tendance à croire même si ce n’est pas vrai dans cette pandémie?

Il y a encore beaucoup de doute dans notre communauté au sujet du coronavirus. Beaucoup de désinformation et de nombreux mythes que nos gens croient encore et qui ne nous permettent pas d’avoir des soins médicaux adéquats.

Pour parler de ce sujet, des mythes, des réalités et des symptômes du coronavirus, nous avons invité le Dr Dennis González, un expert en médecine générale, à parler avec nous et avec vous tous et à clarifier les doutes de notre communauté.

M.B.- Nous voyons toujours avec beaucoup d’inquiétude de nombreuses personnes dans notre communauté qui sont aussi douteuses ou qui ne croient toujours pas que le coronavirus est une pandémie grave, c’est quelque chose qui se passe, qu’il tue des gens, qu’il infecte beaucoup de gens. Donnez-nous, en tant que médecin, votre point de vue. Ou parlons de ces gens qui croient encore que cela n’existe pas.

D.G. – Oui, regardez, c’est évidemment une pandémie, c’est-à-dire qu’elle couvre déjà le monde entier et l’important c’est que c’est une réalité. Nous devons faire face à la réalité. La différence entre les pensées d’opinion, entre un type de personne et un autre type de personne dépendra des capacités de chacun.

Autrement dit, il y a beaucoup de gens qui disent que ce n’est pas vrai pour justifier leur zone de travail, c’est-à-dire que je dois aller travailler ou faire mon travail pour générer une économie pour pouvoir se maintenir. Et l’une des façons est de couvrir cette nouvelle qu’il y a une pandémie qui la recouvre. Ceci est une invention, je peux continuer à travailler.

MB – Le souci de ceux d’entre nous qui voient cette situation est que beaucoup de ces personnes sortent dans la rue sans se protéger, elles sont très exposées à pouvoir l’obtenir et cela peut plus tard transmettre le virus à d’autres personnes ou le faire continuer à se propager et non nous pouvons nécessairement contrôler l’épidémie. Quel est le plus gros problème qu’ils causent?

DG- L’un des principaux problèmes est que le virus, une fois qu’il est déjà présent chez l’individu, a une phase asymptomatique, donc vous ne soupçonnez pas que vous êtes en présence de la maladie, mais, à ce moment, vous pouvez infecter d’autres personnes même sans symptômes.

Vous pouvez aller dans un supermarché ou vous pouvez être dans la zone de travail où vous travaillez et vous pouvez infecter des personnes que vous ne savez même pas contagieuses parce que les symptômes n’apparaissent pas dans les premiers jours.

M.B. – A quoi devraient-ils nous alerter? Y a-t-il quelque chose que je peux ressentir et dire, eh bien, ici les choses ne vont pas bien. Quels sont les symptômes les plus inquiétants?

Notez qu’il est très important que cette période de l’année, cette saison, soit liée à un environnement de beaucoup de pollen et qu’il existe de nombreux symptômes qui se mélangent et peuvent être confondus.

L’un des principaux symptômes cardinaux de COVID-19 est la toux, la fièvre et la détresse respiratoire. Ce sont des symptômes très cardinaux de COVID, mais ce sont aussi des symptômes cardinaux dans un processus allergénique avec, par exemple, du pollen.

M. B. – Mais quels sont donc les primordiaux?

Regardez, la fièvre et la toux sont primordiales. La fièvre et tous ces éléments sont les principaux symptômes que présente COVID-19, tels que la présence d’une détresse respiratoire en fonction de la gravité du cas.

Il existe des cas de conjonctivite, également de perte d’odeur. Vous ne pouvez pas percevoir précisément les odeurs. Perte de goût. Vous ne pouvez pas spécifier les saveurs spécifiques. Il existe également d’autres symptômes très sporadiques, tels que des épisodes diarrhéiques, lorsque le virus recouvre également la partie intestinale, mais fondamentalement, les symptômes sont respiratoires.