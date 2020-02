Au moins 12 militants pro-iraniens ont été tués dans les bombardements israéliens à Damas et dans le sud de la Syrie, a déclaré jeudi l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Les attentats ont eu lieu à Kesswa, près de la capitale, et à Ezra, dans la province de Deraa, et les victimes sont des Syriens et des étrangers, selon l’OSDH, qui dispose d’un réseau de sources dans tout le pays.