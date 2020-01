Douze personnes ont perdu la vie dans deux accidents qui ont été enregistrés sur les routes espagnoles, dont six en raison d’abus, entre 15 heures le vendredi et 20 heures le dimanche, selon le bilan provisoire de la Direction générale de la circulation (DGT) ).

Vendredi, trois accidents mortels ont eu lieu, samedi quatre et ce dimanche, cinq. De plus, il y a un blessé hospitalisé et sept autres, a rapporté la DGT.