DT Flamengo teste positif pour le coronavirus

16 mars (.) – L’entraîneur de Flamengo, Jorge Jesus, a été testé positif pour le coronavirus et est en quarantaine à Rio de Janeiro en attendant un deuxième test, a annoncé lundi le club et l’entraîneur portugais.

“C’est vrai que mon test a été positif et c’est aussi vrai que je me sens normal”, a expliqué l’ancien entraîneur du Sporting de Lisbonne et du Benfica sur Instagram. “Aujourd’hui, je me sens exactement comme il y a un mois, un an ou deux ou trois ans. Je n’ai aucun symptôme, mais le test a été positif.”

“Je vais être mis en quarantaine. Je pense que dans une semaine ou deux, si Dieu le veut, je reviendrai à la normale”, a-t-il ajouté.

Jésus, qui a conduit Flamengo l’an dernier à remporter le Brasileirao et la Copa Libertadores, a souligné qu’il était confié à l’équipe médicale du club.

Par une déclaration, Flamengo a décrit le résultat du test comme “non concluant” et a déclaré qu’un contre-échantillon était en cours.

L’annonce est intervenue le même jour que le championnat d’État de Rio de Janeiro a été suspendu pendant 15 jours pour le coronavirus.

(Rapport d’Andrew Downie; édité en espagnol par Rodrigo Charme)