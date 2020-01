Du look saisissant de Jason Momoa au coup de Patricia Arquette en passant par une actrice avec sa statuette: les moments les plus curieux des Golden Globes

L’actrice Patricia Arquette Il a remporté un Golden Globe dimanche soir pour son rôle dans le drame télévisé La loi L’excitation pour le triomphe lui a joué un tour, et il a fini par blesser accidentellement sa co-star dans la mini-série, Joey King. Grâce à son compte Twitter, King Il a montré à quoi ressemblait son visage et a envoyé un message au nouveau gagnant.

“Patricia Arquette m’a accidentellement frappé à la tête avec son Golden Globe. Cette phrase me donnera le droit de me montrer pour le reste de ma vie.”La jeune actrice a dit avec humour dans son tweet, qui accompagnait le message de deux photos dans lesquelles elle montrait comment était son visage après l’accident. Arquette a reçu le message de son compagnon de casting et a répondu: «Ce qui se passe dans l’ascenseur reste dans l’ascenseur! Non, sérieusement, je suis désolé, ma douce! »

Le moment de l’accident a été enregistré dans une production pour le magazine InStyle. Les actrices devaient s’amuser et jouer devant la caméra, mais Arquette a involontairement amené son Golden Globe trop près du visage de King, et elle a fini par s’écraser sur la statuette. À la suite de l’accident, la recrue hollywoodienne s’est terminée par une ecchymose.

Il y a eu d’autres situations qui se sont produites dans les Golden Globes qui sont passées inaperçues auprès des spectateurs.

Le regard saisissant de Jason Momoa qui a fait fureur dans les réseaux

Le protagoniste d’Aquaman a défilé sur le tapis rouge avec sa femme, Lisa Bonet, avec un sac de velours qui cachait son corps travaillé. Après avoir remis le prix qui l’a touché, il a décidé qu’il voulait se sentir plus à l’aise pendant le reste de la nuit et a enlevé sa veste, restant dans une chemise. Celui qui semblait remarquablement surpris par le changement de vêtements était Brian Cox. Lorsqu’il a remporté le Golden Globe en tant que meilleur acteur dramatique à la télévision pour Succession, il est passé près de la table de Momoa et n’a pas pu s’empêcher de regarder l’ancien Game of Thrones, qui n’a jamais perdu son sourire.

Comme prévu, Twitter a capturé le moment exact et les petits vêtements de Momoa sont devenus un succès de la nuit.

Le geste de Meryl Streep lors de sa rencontre avec Helen Mirren

La reine du gala, avec un record de 32 nominations dans son dossier, a aidé son collègue avec un problème de costume. Dans l’image qui est devenue virale sur Twitter, vous pouvez voir Streep accueillir la robe de l’actrice.

Streep a été nominé pour Gros petits mensonges mais a perdu contre Patricia Arquette.

La blague que Brad Pitt a faite à Leonardo DiCaprio à propos du Titanic

Lorsque Pitt a appris qu’il avait remporté le prix du meilleur acteur de soutien, il est monté sur scène et a remercié ses collègues. Surtout, Tarantino, les producteurs et Leonardo DiCaprio, un autre des protagonistes, dont il est très amical. “Pour mon complice, je ne serais pas ici sans toi,” il lui a dit. Avant de dire au revoir, il a fait un signe de tête aux fans de Titanic, le film emblématique que DiCaprio a joué en 1997 et a été réalisé par James Cameron. “Quoi qu’il en soit, j’aurais partagé le radeau pour vous ... »Il a plaisanté.

Tarantino a également remporté le célèbre Golden Globe de la meilleure comédie et a remporté la statuette du meilleur scénario.

Les retrouvailles entre Reese Witherspoon et Joaquin Phoenix

En gagnant par “Joker” et Witherspoon ont partagé quelques minutes de conversation avant la remise des prix. Les deux acteurs ont joué Suivez la ligne en 2005. Le film est basé sur la vie du chanteur Johnny Cash. Cette même année, Phoenix et Whiterspoon ont reçu une nomination aux Oscars, où elle seule a remporté le prix de la meilleure actrice. La petite amie de l’acteur, Rooney Mara, était présente pendant le moment.