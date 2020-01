Du PRO, ils sont allés soutenir la nomination de Mauricio Macri à la tête de la Fondation FIFA

La nomination de Mauricio Macri En tant que président exécutif de la Fondation FIFA, il a créé un malaise dans le football argentin. Face aux critiques, du PRO, ils sont sortis pour soutenir la nomination de l’ancien président.

Depuis qu’il a quitté la présidence, Macri est resté silencieux, loin des médias et des discussions politiques et économiques quotidiennes que traverse le pays. Il y a un peu plus d’un mois, il a commencé ses vacances avec sa femme, Juliana Awada, et sa fille Antonia, à Villa La Angostura. Hier, cependant, il a de nouveau parlé publiquement.

Dans sa première publication de l’année, l’ancien chef de l’Etat a annoncé et remercié sa nomination à la tête de la Fondation FIFA, “l’organisation qui cherche à générer un changement social positif à travers le football et l’éducation”. “C’est un nouveau rôle supplémentaire que je jouerai avec honneur, sans négliger l’engagement que j’ai pris avec les Argentins qui nous ont choisis pour continuer à les représenter”, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Il était le propre président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a annoncé la désignation de Macri. «Mauricio a le profil idéal pour mener ce projet qui veut mettre le football au service de la société. Son expérience et sa vision de l’avenir permettront sans aucun doute à notre fondation d’intensifier son travail et d’élargir son champ d’action pour contribuer à l’amélioration sociale à travers le monde », a ajouté Infantino.

Presque simultanément, les principaux dirigeants de la macro-aile de Together for Change ont émis leurs salutations via les réseaux sociaux. Le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a félicité Macri et a ajouté: “Je suis sûr qu’il contribuera grandement à la croissance du football en tant qu’outil pour l’inclusion et le développement de millions de jeunes dans le monde.”

Pour sa part, l’ancien gouverneur, María Eugenia Vidal Il a souhaité “le meilleur dans cette étape pleine d’opportunités pour changer les réalités du football”. Pendant ce temps, l’ancien ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, qui sera nommé président du PRO, a exprimé la “fierté” des adeptes de Together for Change car Macri “peut continuer à servir, en l’occurrence à rejoindre le football, l’éducation et les valeurs pour la jeunesse du monde”. “De même, souviens-toi que nous avons besoin de toi ici aussi,” lui dit Bullrich.

Alors que l’ancien chancelier, Jorge Fauriea souligné que “Vous pouvez mettre en pratique et faire bon usage de la relation externe large et positive développée au cours de votre gestion.”

À un autre moment dans la conversation qu’il a eue avec les partisans du PRO et les voisins de Villa La Angostura, Macri a déclaré que “je n’ai pas survécu même au radicalisme”, pour la performance du parti centenaire au Congrès. L’UCR n’a pas commenté la nomination de l’ancien président de Boca Juniors à la tête de la Fondation FIFA. Pendant ce temps, Elisa Carrió vient de retweeter les publications que Macri a faites ce jour pour célébrer son nouveau poste.

Sorti du cœur du macrismo, la nomination de Macri a suscité des critiques parmi les principaux dirigeants du football argentin. Les présidents de River, Boca et San Lorenzo –Rodolfo D’Onofrio, Jorge Amor Ameal et Marcelo Tinelli– ils ont considéré “Pitoyable” l’arrivée de Macri à la FIFA.

“Il est regrettable que l’ancien président qui nous a laissé une dette presque non remboursable, plus de 50% de pauvreté … ennemi des sociétés civiles du football … et responsable depuis 4 ans de la gestion du football argentin” , a été nommé à la tête de la Fondation FIFA », tel était le message du premier leader “millionnaire” sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, Ameal a rappelé que l’AFA est rattachée à la FIFA, donc il aurait dû y avoir une requête de Gianni Infantino à Claudio “Chiqui” Tapia. “Je ne suis pas du tout d’accord avec votre rendez-vous”, a déclaré le président Xeneize.

Pendant ce temps, Tinelli a écrit: “Je trouve regrettable qu’une personne qui, sans aucune modestie et en étant PRÉSIDENT, ait dit avoir dit à ses collaborateurs que les marchés n’allaient pas nous donner plus d’argent et que nous allions chier”, se distingue-t-il aujourd’hui à la FIFA. Triste nouvelle pour ceux d’entre nous qui aiment le football. “

De la Super League argentine, ils voient «avec inquiétude la récente désignation de Macri», tandis que l’AFA a indiqué que la nomination était «étrangère à la volonté de l’Association argentine de football», tout en la jugeant «inappropriée».

Qu’est-ce que la Fondation FIFA?

La Fondation FIFA a été créée en mars 2018 en tant qu’entité indépendante, avec pour objectifs de contribuer à la promotion d’un changement social positif grâce au football et de collecter des fonds pour la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures sportives endommagées ou détruites dans le monde.

Le directeur général de l’institution est l’ancien champion du monde de football français en 1998 Youri Djorkaeff et sa priorité est l’éducation à travers le programme Football for Schools: il dispose actuellement d’un budget de 100 millions de dollars et l’objectif est de lever un milliard dollars pour investir dans des programmes éducatifs.