Du rêve de se qualifier pour les Jeux olympiques à presque pas de sommeil pour faire des masques: l’histoire du tireur argentin qui lutte contre le coronavirus

José Domínguez c’est un homme normal. Il fait du sport, rêve et aime follement son métier. Grâce à une tradition familiale, il a pris l’épée et est devenu un éminent représentant de la escrime en Argentine. Pendant deux décennies, il a pratiqué un sport qui lui a permis de connaître le monde, mais pas encore le meilleur cadre pour un athlète de haut niveau comme les Jeux Olympiques.

Début mars, Koko s’est rendue en Hongrie pour participer au Grand Prix Westend, un tournoi clé dans sa quête pour se battre pour une place sur le chemin de Tokyo 2020. A celle Epoque, le mot coronavirus a déjà perturbé le monde avec son avance de la Chine. De plus, à son retour de l’événement en Europe, Domínguez a appris que près de deux douzaines d’escrimeurs qui avaient agi lors de l’événement étaient positifs pour COVID-19.

C’est ainsi que, dans l’antichambre de l’isolement obligatoire que le président Alberto Fernández a décrété le 20 mars, José s’est installé chez lui et a commencé à travailler. Au contraire, pour aider. Avec une pure conscience sociale et solidaire, l’espadiste a élaboré un plan et s’est mis au travail. Parce que c’est designer industriel, connecté à différents forums pour créer des masques pour compléter les urgences d’un système de santé que vous devez être extrêmement prudent dans votre lutte contre la pandémie.

«Je voulais aider. Je pense qu’en raison de ma profession, j’ai vu une opportunité. La vie de voyager autant, entre la compétition et le travail, ne me permet pas d’aider autant que je le souhaiterais, alors j’ai vu là une opportunité d’y mettre de l’énergie.Domínguez a déclaré en dialogue avec Infobae.

Comment s’est présentée la chance de commencer à fabriquer la partie essentielle du masque, qui est ensuite équipée de la protection transparente? «J’ai beaucoup d’amis designers et ces informations ont commencé à couler rapidement. Là, j’ai contacté des amis les plus proches avec des machines qui ont commencé à tester des modèles et sélectionné les plus efficaces. “

«De là, des modèles plus efficaces à assembler sont apparus. Le montage se fait par les mêmes médecins ou le groupe de travail où j’envoie les masques. Le système est très simple ”, a ajouté l’escrimeur qui a remporté la médaille d’argent par équipes lors des derniers Jeux panaméricains à Lima 2019 avec José Lugones, Alessandro Taccani et Santiago Luchetti.

Incapable de s’entraîner dans son salon et confinée à son domicile, Koko a concentré son temps sur la fabrication d’un instrument vital pour les soins des médecins et des infirmières. “Je peux fabriquer jusqu’à deux masques toutes les heures et demie. Et les fournitures sortent de ma poche », a-t-il dit Infobae.

Ne dormez pas pour profiter des 24 heures de chaque journée de travail à la maison? “Je mets l’alarme sur mon téléphone portable toutes les deux heures par nuit pour pouvoir continuer à travailler avec mon imprimante 3D”, a expliqué le diplômé de la Faculté d’Architecture, Design et Urbanisme de l’Université de Buenos Aires.

«Je ne garde pas la trace de la journée, mais je pense que j’ai déjà fait plus de 350 masques. Les matériaux sortent de ma poche. Environ, avec environ 1 200 pesos, vous pouvez construire environ 50 ”, a expliqué Koko, qui avait initialement destiné ses premières créations à des centres de santé situés dans différents endroits de la province de Buenos Aires, mais ensuite son aire de distribution s’est élargie lorsque d’autres spécialistes de la santé ont commencé à le contacter.

“Les masques étaient destinés à la municipalité de San Miguel, à des amis médecins de Moreno et également à l’hôpital de campagne qui a été installé à Campo de Mayo. Nous ajoutons également l’hôpital Pirovano et Udaondo »il comptait.

Jusqu’à l’arrivée du coronavirus, la vie de Koko Domínguez était partagée entre ses tâches professionnelles et le temps consacré à son entraînement sportif. Visant à couronner sa carrière par une qualification aux Jeux olympiquesJosé avait comploté son année pour réaliser le rêve de chaque athlète. Mais la pandémie a anéanti sa planification et celle du reste du monde olympique.

“Cela m’a beaucoup choqué. D’abord parce qu’on ne sait pas à quoi ressembleront les étapes de qualification pour Tokyo 2020. J’étais à mon dernier cycle olympique et maintenant on verra comment cela se poursuit. J’avais fait un gros effort pendant un an et maintenant c’est comme repenser. Je réinitialise mon corps, je fais un peu d’entretien et je le prends comme si c’était la fin de la saison, en attendant de voir comment tout se passe », a déclaré le champion sud-américain aux Jeux sud-américains 2014 à Santiago.

«Le report n’a pas été discuté. On pouvait le voir venir. L’idée est que les meilleurs athlètes du monde se réunissent en un seul endroit, donc nous aurions tous les gens réunis là-bas. Il faut voir s’ils arrivent à la date qui est dite. La première chose est que la santé et le sport doivent y contribuer », a-t-il ajouté sur la réalisation possible du plus grand événement multidisciplinaire du sport en 2021.

L’escrime est l’un des sports ayant la plus longue tradition dans le mouvement olympique. Il fait partie du programme sportif depuis 1896, les premiers Jeux de l’ère moderne. C’est à Amsterdam en 1928 que l’Argentine obtient à ce jour sa seule médaille dans l’histoire de la discipline: elle est en fleuret par équipe grâce aux performances de Roberto Larraz et Luis Lucchetti, Héctor Lucchetti, Raúl Anganuzzi et Carmelo Camet.

Beaucoup de ces noms de famille sont encore aujourd’hui les protagonistes de l’escrime argentine car c’est un sport qui se transmet de génération en génération en famille. Quelque chose qui est également arrivé à José.

«Je suis une troisième génération de tireurs. Mon grand-père a emmené mon vieil homme – également nommé José – à l’escrime. Il a fait du bon temps et est devenu membre de l’équipe senior, mais a pris sa retraite jeune. Là, il est allé suivre le cours de master en Allemagne. Depuis mon enfance, j’ai toujours vu l’escrime, mais je jouais plus au football », Koko a raconté comment son histoire liée à la discipline qu’elle pratique depuis 20 ans a commencé.

«Le sport a été pratiqué de façon très sporadique et puis, quand j’avais 7 ou 8 ans, mon vieil homme a donné une clinique d’été pour les garçons, et là, il nous a emmenés au club pour attirer les garçons. Nos séances d’entraînement ont commencé là-bas. Au cours de la dernière année du secondaire, je suis entré dans l’équipe de jeunes et j’ai continué là-bas. C’était autrefois, maintenant les garçons commencent très jeunes à faire du sport. Cela m’a également permis d’atteindre les 36 ans d’activité ».

C’est l’histoire de José Domínguez, un athlète qui a été contraint de mettre une pause dans son rêve olympique, mais qui en a profité en même temps, est allé travailler et a rejoint un autre combat: celui de prêter main forte aux médecins dans sa croisade contre une pandémie qui garde la planète entière à bout.