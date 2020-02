Duterte demande la fermeture du plus grand réseau de télévision des Philippines | Monde

Le gouvernement philippin de Rodrigo Duterte a organisé une nouvelle attaque contre les médias aujourd’hui demandant à la Cour suprême de fermer ABS-CBN, le plus grand réseau de télévision des Philippines et l’un de ses médias les plus pertinents.

Le procureur général, Jose Calida – un chiffre qui aux Philippines est équivalent à celui de l’avocat du gouvernement -, a présenté aujourd’hui à la Cour suprême une pétition afin que la licence d’ABS-CBN ne soit pas renouvelée, qui expire en mars 2020 après 25 ans d’activité .