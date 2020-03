Duván dirige un nouveau récital Atalanta avec un triplet (7-2) | Sports

Le Colombien Duván Zapata a mené un nouveau récital de football et des buts pour l’Atalanta dimanche avec un triplet, qui a écrasé Lecce 7-2 au stade Vía del Mare, le vingt-sixième jour de la Serie A italienne.

L’équipe de Bergame, qui est venue de la victoire 4-1 à Valence lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions lors de leur dernier match, n’a donné aucune option à Lecce et a triomphé avec un triplet de Duván et des buts du Slovène Josip Ilicic. , également le Colombien Luis Muriel, l’Ukrainien Ruslan Malinovski et quelque peu à la porte de Giulio Donati.