Échapper à la tyrannie de l’équation de la fusée

Comme l’a justement noté le vétéran de la navette Don Pettit, les humains sont nettement désavantagés lorsqu’ils cherchent à atteindre l’orbite. Le problème, familièrement connu sous le nom de «tyrannie de l’équation de la fusée», est qu’à mesure que la masse de la charge utile augmente, la quantité de propulseur nécessaire pour se libérer de l’emprise gravitationnelle de la Terre augmente également. Même parmi les engins spatiaux de conception radicalement différente, les rapports sont étonnamment similaires. La fusée Saturn V qui a emmené les astronautes sur la Lune était à 85 pour cent propulsive en masse sur la rampe de lancement, presque identique à la navette spatiale. Et la quantité de masse de charge utile dépasse rarement 4% de celle de la fusée entière.

Ainsi, tous les lanceurs souffrent de la gravité terrestre avec un effet égal. Alors que de nouvelles découvertes en science des matériaux font d’énormes progrès dans l’intégrité structurelle des engins spatiaux, seules des améliorations marginales des rapports poids / chargement ont été constatées. Plus on fait de calculs, moins le lancement sur Terre est avantageux.

Considérez ceci: Malgré les générations de sondes et de missions robotiques sur Mars, à quelque 34 millions de kilomètres de la Terre à son périgée, les humains n’ont jamais transité plus de 1% de cette distance dans l’espace. Et pourtant, dans les années 1960, Wernher von Braun avait rêvé et conçu un vaisseau spatial pour accomplir cet exploit dans les années 1980.

Malheureusement, plutôt que de continuer à améliorer la Saturne V, la volonté politique américaine s’est atrophiée et la nation s’est retirée de ses ambitions spatiales. Les années suivantes ont trouvé notre portée limitée à un court trajet en navette de 250 miles vers le haut. En fait, jusqu’au développement du système de lancement spatial (SLS), il n’existait même pas de véhicule capable de ramener les astronautes sur la Lune, encore moins sur Mars.

Cependant, alors que les tests de l’étape principale du moteur SLS sont en cours au Stennis Space Center de la NASA, l’Amérique approche à grands pas d’un retour dans l’espace lointain. Et avec l’évolution du SLS vers sa variante Block 2 avec une capacité de charge utile de près de 100 000 livres par lancement, la nation réalisera enfin le rêve d’un avant-poste lunaire permanent.

Alors que la réutilisabilité des lanceurs et des modules d’équipage en orbite terrestre basse peut améliorer la rentabilité, les missions dans l’espace lointain nécessitent des charges utiles à une échelle intrinsèquement plus grande.

La surface lunaire n’est pas simplement une destination, elle s’apparente davantage à une station d’entraînement et d’équipement. Avec sa gravité bien seulement un sixième de celle de la Terre et un riche éventail d’éléments chimiques, la lune sera un terrain de rassemblement pour des missions plus éloignées. Cependant, pour que cela se produise, les premiers explorateurs humains auront besoin d’un important soutien matériel. C’est là que le SLS fera toute la différence.

De manière significative, les dernières décennies d’exploration dans l’espace lointain ont révélé les éléments constitutifs biologiques omniprésents de l’oxygène, de l’azote, du potassium et même du calcium. Donc, nous savons que les humains peuvent vivre de la Terre. Mais nous ne voulons pas simplement survivre; nous voulons prospérer. Heureusement, les métaux essentiels à l’application industrielle, tels que l’aluminium, le nickel, le cobalt et le titane, se trouvent être incroyablement abondants dans tout le système solaire interne. Avec la mise en ligne de SLS, l’exploration et l’habitation spatiales passeront de la seule dépendance de la Terre à une ère d’autosuffisance.

Alors que les activités de colonisation initiales nécessiteront sûrement des abris préfabriqués et des modules de production d’énergie, une présence lunaire soutenue nécessitera l’utilisation des ressources locales. Comme les chaînes d’approvisionnement de l’espace lointain seront toujours fragiles, l’occupation humaine évolutive doit s’appuyer sur des opérations d’extraction lunaire et de fabrication avec une capacité sans cesse croissante pour assurer un approvisionnement adéquat en nourriture, air, eau, propulseur de fusée et matériaux de construction. En effet, la courbe d’apprentissage industriel sera abrupte, mais l’enthousiasme multinational et commercial déjà en cours démontre l’engagement commun d’identifier et de surmonter les obstacles lorsqu’ils se présentent.

Comme l’a récemment écrit le PDG de la Chambre de commerce des États-Unis, Tom Donohue: «Nous sommes aux premiers stades d’une révolution économique qui pourrait redéfinir les limites de l’humanité. L’espace n’est pas un vide vide mais un paysage de possibilités infinies. “

Peut-être que nous ne pouvons pas tromper les lois de la physique comme on le voit sur l’écran d’Hollywood, mais SLS surmontera de manière décisive la gravité de la Terre et nous mettra sur la voie pour aller hardiment là où personne n’est allé auparavant.