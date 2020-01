Ecopetrol colombien adhère à une initiative mondiale pour éliminer la combustion de gaz de routine

BOGOTÁ, 30 janvier (.) – La compagnie pétrolière colombienne Ecopetrol a rejoint une initiative mondiale dirigée par la Banque mondiale pour éliminer la combustion de gaz de routine dans ses opérations, a annoncé jeudi la compagnie. Selon le prêteur multilatéral, les champs de pétrole et de gaz expulsent chaque année des centaines de millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Son initiative vise à arrêter les incendies de routine d’ici 2030 dans le cadre d’une impulsion pour lutter contre le changement climatique. Globalement, Ecopetrol suit 38 autres sociétés pétrolières et gazières, ainsi que 32 gouvernements, pour rejoindre l’initiative lancée par la Banque mondiale en 2015. En Amérique latine, le plan est soutenu par les gouvernements de l’Équateur , Le Mexique et le Pérou. Petrobras et Petroamazonas EP, les sociétés pétrolières d’État du Brésil et de l’Équateur, respectivement, soutiennent également la stratégie.

“Nous nous engageons à être des chefs de file dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Colombie et à accroître notre production d’énergie grâce à des sources renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne”, a déclaré le président d’Ecopetrol, Felipe Bayón, dans un communiqué.

Le respect de l’initiative fait partie de l’engagement d’Ecopetrol à réduire ses émissions de 20% d’ici 2030, un plan annoncé en 2019. La société s’engage à éliminer les brûlages de gaz de routine dans les nouveaux gisements de pétrole et à les arrêter dans ceux existants. Dès que possible. L’entreprise rapportera également le volume annuel de gaz brûlé pour soutenir les efforts de réduction de la pratique.

Ecopetrol, la plus grande entreprise de Colombie, génère la majeure partie de la production de pétrole dans le pays d’Amérique du Sud et possède les deux principales raffineries et la majorité du pipeline et du réseau de pipelines.

