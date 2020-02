Ecopetrol et Shell unissent leurs forces pour travailler dans le bloc de gaz des Caraïbes colombiennes

BOGOTÁ, 7 février (.) – Ecopetrol de Colombia et le géant anglo-néerlandais de l’énergie Royal Dutch Shell se sont associés pour développer trois blocs de gaz dans la mer des Caraïbes, ont annoncé vendredi les deux sociétés.

L’accord stipule que Shell va acquérir une participation de 50% dans les blocs Fuerte Sur, Purple Angel et COL-5, dans lesquels elle a détecté entre 2015 et 2017 un important potentiel gazier dans trois puits, ont expliqué les sociétés.

Shell assumera le fonctionnement des blocs. Les parties ont l’intention de forer un puits de délimitation dans la zone à la fin de 2021, une fois que les autorisations respectives des autorités auront été obtenues, et d’effectuer le premier test de production.

Si ces activités étaient positives, les découvertes pourraient être développées et l’approvisionnement en gaz du pays élargi à moyen terme, ont indiqué les deux sociétés. Les réserves prouvées de gaz en Colombie ont clôturé à 3782 gigantesques pieds cubes en 2018, soit 9,8 années de consommation, soit une baisse de 2,9% par rapport à l’année précédente.

“Cet accord que nous avons conclu avec un allié de premier plan tel que Shell, reconnu pour son expérience dans les opérations en eaux ultra profondes et dans le développement et la commercialisation de projets gaziers à fort impact, nous permettra de vérifier la capacité de production de ces réservoirs et leur potentiel développement futur “, a déclaré le président d’Ecopetrol, Felipe Bayón, dans un communiqué.

“Cette position est une étape importante pour Shell en Colombie et en Amérique du Sud. L’accord rassemble les connaissances régionales d’Ecopetrol, couplées à l’expérience de Shell dans les solutions d’eau profonde et de gaz naturel intégré”, a déclaré Ana María Duque, présidente de Shell en Colombie.

Depuis 2019, Ecopetrol avait entrepris la recherche d’un nouvel allié d’opérateur de classe mondiale pour ces blocs, après que Anadarko, l’ancien opérateur, ait cédé sa participation.

Les sociétés n’ont pas divulgué la valeur de l’accord ni les chiffres des investissements prévus.

Les sociétés pétrolières devraient investir entre 920 millions et 1 milliard de dollars d’exploration cette année dans le pays d’Amérique du Sud, selon la Colombian Petroleum Association. Entre 250 millions et 260 millions de dollars iront à des projets offshore.

