Eduardo Costantini et Elina Fernández ont montré l’intimité de leur lune de miel: «Elle ne me laisse pas boire un verre de vin»

C’est une scène de tous les jours, de tout couple qui aime son premier voyage en tant que jeunes mariés. Et elle, malgré sa confusion initiale, décide de la partager avec ses followers sur les réseaux sociaux. Mais tout cela acquiert une autre dimension quand il est révélé que les protagonistes sont Eduardo Costantini et Elina Fernandez, dont la relation sentimentale a été remise en cause – de manière scandaleuse – par Ananá Ferreira, qui a évoqué un «schéma directeur» du modèle pour séduire l’entrepreneur.

Et voilà comment, quand l’écho de la controverse médiatique résonne encore, le mannequin a fait un show en direct dans Instagram reflétant le petit déjeuner avec le propriétaire de Malba, à l’hôtel de Bariloche où ils logent. De sa table, vous pouvez voir le lac Moreno. «Je passe un bon moment. Je suis très content », déclare Costantini. “Êtes-vous très heureux?”, Insiste Fernández. «Oui, très heureux. Vous? “Très heureux”.

Avant une enquête d’Elina, cherchant à prolonger le dialogue («Que voulez-vous nous dire d’autre?»), Eduardo semble un peu confus: «Rien. Nous discutons, bébé, pour cette vidéo entre nous. Que vas-tu faire …? », Demande l’homme d’affaires. «Tu es en direct! En direct d’Instagram! », Annonce sa femme. “Oh, mon Dieu …”, se lamente Costantini, bien qu’il accepte immédiatement de dévoiler la scène avec les followers sur les réseaux sociaux.

Les deux se perdent à parler de la Ironam 70.3, le défi exigeant qui, pour la troisième fois consécutive, est réalisé sur le sol de Barilochense. Ils donnent des détails sur la température du lac. Ils disent aussi que dans ces mêmes eaux, ils ont repéré un canard et un cygne. Et Eduardo lui rappelle qu’après le petit déjeuner, l’exigence: «Aujourd’hui, nous allons faire une marche de deux heures. Es-tu prêt Assurance?”. «Je suis toujours prête», précise-t-elle, et ils rient. “Comme tu es belle!” Complimente-t-il.

Ce qui suit dans le dialogue peut être interprété comme un message qui se chevauche pour Anamá Ferreira et tous ceux qui ont remis en question leur syndicat. “Comment vous sentez-vous marié avec moi?”, S’enquiert-elle. “Très heureux”, avoue-t-il, acceptant de montrer ses bagues. Et il fait une blague: “Je veux vous dire qu’Elina ne veut pas me donner un verre de vin”, sourit-il. “Je ne bois pas de vin”, explique sa femme.

“Un reflet pour la vie, mon amour, pour les bonnes gens et pour les mauvaises personnes? – Fernandez invite. Vous devez être heureux. ” «Je suis reconnaissant pour la vie, surtout en ces temps, avec la menace du coronavirus. Nous devons être préparés. Et c’est pourquoi nous devons valoriser la vie de plus en plus chaque jour. » “Ceux qui ne peuvent pas profiter de la vie”, insiste le modèle, ” qu’ils voient pour les autres, Quel est votre conseil? Pour moi, le conseil est qu’ils devraient guérir et être heureux, car la vie est courte. » «Mon conseil est de se retrouver; quand tu vas bien avec toi, c’est bien avec les autres. Et puis ils disent au revoir.

«Elle allait à Malba pour boire un verre presque tous les jours. Il avait fait toute une recherche (recherche) et avait vu qu’il était célibataire. Non pas que le gars l’ait vue un jour à Malba et soit tombé amoureux. Il l’a vue là-bas, fréquemment, à Malba: regardez, regardez, regardez … », entend-elle dire à Ferreira dans deux messages audio qu’elle a envoyés à ses amis, et ils ont fini par filtrer. Quoi qu’il en soit, plutôt que de répudier ses actions, il l’exalte. «Je suis là. Je veux que quelqu’un m’emmène quelque part en affaires! », Déplore le chauffeur brésilien en riant. Quelques heures après que ses paroles soient devenues publiques, il s’est approché de ses excuses.