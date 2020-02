Eduardo Feinmann: “Je pense que Horacio Rodríguez Larreta serait un grand président”

Après deux mois sans air radial, Eduardo Feinmann reprendra lundi prochain une routine qui se répète depuis 31 ans. De 9h à 12h il conduira les matins en Radio Rivadavia, après deux saisons à La Red, une station dont il a dit au revoir le 13 décembre. «J’avais un an et demi à Radio del Plata, six à Radio Mitre, je suis devenu le chroniqueur politique le matin avec Néstor Ibarra. C’était une étape très importante. L’étape fondamentale était de 19 ans sur Radio 10. Environ 14 ans de dirigeants absolus le matin avec le ‘Negro’ González Oro. Puis j’ai fait une courte saison dans l’après-midi de Radio El Mundo et les deux dernières années à La Red », a-t-il déclaré. le journaliste en dialogue avec Infobae.

Le conducteur se dirigera “Quelqu’un doit le dire », un projet qui fera partie de la nouvelle programmation d’une radio qui figurera parmi ses rangs avec Fernando Carnota, Oscar González Oro, Fernando Niembro et Nelson Castro, entre autres. “Je serai accompagné de Guadalupe Vázquez, Mariana Clark, Manuel Adorni et Dr. Claudio Zin. Il y aura quelqu’un du sport “La Oral Deportiva” et nous pourrons avoir un ou deux ajouts au fil des jours “, a déclaré Feinmann, qui le 17 février reviendra également sur l’écran A24, du lundi au vendredi à 19 heures.

«Je suis plus que radio. Je l’ai fait et je fais de la télévision mais je ressens beaucoup plus la radio. La télévision peut l’être ou non, la radio doit toujours l’être », a expliqué Feinmann, qui lui a retiré son départ de La Red. “Je savais que ça pouvait arriver”clarifia-t-il.

– Avez-vous changé votre façon de faire la radio par rapport à il y a dix ans?

– Depuis les dernières années jusqu’à cette partie, il y a beaucoup de différence. Quand j’ai commencé à faire de la radio, avec beaucoup de pilotes qui sont aussi célèbres aujourd’hui, à l’époque j’étais mobile, comme beaucoup d’entre eux. Il n’y avait pas de WhatsApp, juste des téléphones portables. Tout ce que sont les nouvelles plateformes, les nouvelles technologies, n’existait pas. Les façons de faire de la radio aujourd’hui n’ont rien à voir avec les façons de faire de la radio il y a dix ans. Sans parler de la télévision. Vous devez constamment ajouter à de nouveaux publics, de nouvelles plateformes, de nouvelles façons de faire du journalisme. L’application de la technologie pour avoir et donner des informations.

– Comment allez-vous lorsque vous dirigez un groupe radio?

“Vos collègues aussi?”

—Je suis comme je suis et qui travaille avec moi sait comment je suis. Et ils m’accompagnent très bien. Je choisis mes équipes car elles savent comment je travaille et je les comprends par cœur. Et ils avec moi. J’aime travailler avec cette équipe depuis longtemps. À la télévision, nous avons commencé il y a trois ans. Et cette année, nous aurons des incorporations dans A24.

“Avez-vous pensé à la radio ces derniers mois, quand un sujet se passait et que vous ne pouviez pas en parler?”

“Oui, bien sûr, et je meurs d’envie de recommencer la télévision aussi, et d’être avec l’adrénaline de la vie quotidienne.” Parfois, je pense que je marche sur les murs parce que je ne peux pas l’exprimer. J’écoute beaucoup de radio et regarde beaucoup de télévision. Et je pense qu’il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Ou ils se cachent. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vois qu’on parle d’un sujet ou de deux sujets, mais les questions importantes ne sont pas discutées.

“Est-ce pour cela que tu as autant d’activité sur Twitter?”

– Twitter, c’est comme si c’était le mien Infobae. Je le fais, je mets les informations que j’aime que mes followers lisent. Plusieurs fois, j’ai mis mon empreinte et mon commentaire, comme je le fais à la télévision et à la radio.

– Quelle opinion méritez-vous les deux premiers mois de la direction d’Alberto Fernández?

– Le gouvernement d’Alberto me semble que, que sais-je, je pense que c’est un gouvernement qui doit avoir du temps. Un gouvernement qui vient de commencer, mais je vois que jusqu’à présent c’est un gouvernement qui fait de l’eau dans un environnement économique très fort. Il me semble que le plan économique que le gouvernement a est le «nous voyons». Il n’y a aucune part de l’inflation en aucune façon, c’est un gouvernement qui est entré et dévalué de 30%. Pifia en plusieurs points. Il me semble que c’est un gouvernement qui a commencé avec beaucoup d’impôts, avec des mesures économiques compliquées pour les retraités. Les retraités tués depuis 30 ans qui ont cotisé … Les retraités, ces retraités, n’ont absolument rien reçu. Que sais-je Je le vois paresseux.

– Et quel sentiment la tournée européenne d’Alberto Fernández a-t-elle généré pour vous?

“Eh bien, j’ai vraiment aimé le fait que je sois allé en Israël.” Cela m’a semblé une étape importante, du moins pour préciser que la République argentine, comme l’a déclaré le gouvernement précédent, déclare que le Hezbollah est un groupe terroriste. Alberto Fernández a dit cela à (Benjamin) Netanyahu. Je pensais que c’était bien, ce voyage en Israël semblait très bien. La visite avec le pape semblait correcte. Le Pape est l’un des dirigeants du monde que j’admire profondément. Je sais que les autres ne le font pas, parfois je ne comprends pas pourquoi. Bien que je lise et que j’entende que le pape est blâmé pour beaucoup entrer dans la politique nationale et pour être péroniste, mais on ne peut s’empêcher de reconnaître qu’il est un pape argentin. Je pense qu’il faudra encore 2 000 ans pour qu’il y ait un pape argentin, et cela devrait être une fierté pour nous.

– Vous avez évoqué la rencontre avec Francisco, comprenez-vous la critique du Pape de ne pas avoir visité l’Argentine pendant l’administration de Mauricio Macri?

– Je ne sais pas s’il va venir avec le gouvernement de Fernández. Je ne suis pas très clair. Je comprends, d’après les informations que j’ai des personnes proches du pape, que ce n’est pas qu’il n’est pas venu parce que Macri était et était le président. Le Pape a le sentiment qu’il est moins aimé ici que dans d’autres parties du monde. Je ne sais pas. En 2020, cela n’arrivera pas et en 2021, je pense que ça n’arrivera pas non plus, car il y a des élections. Il ne va généralement pas aux pays dans les processus électoraux.

-Pendant la tournée, le président a annoncé qu’il enverrait un projet pour légaliser l’avortement …

“Cela ne me surprend pas, je savais à l’avance que vous venez de supposer que ce sera l’une des principales annonces lorsque vous ouvrirez les sessions extraordinaires du Congrès.” Cela ne me surprend pas.

– Le Kirchnerisme a annoncé, après avoir remporté les élections, “qu’ils se sont améliorés”. Pensez-vous que c’était comme ça?

–Pour moi, ce sont exactement les mêmes. Oui, ils sont revenus, ils l’ont fait. Cristina a réalisé quelque chose que même Perón ne pouvait pas réaliser. Il a fallu 18 ans à Perón pour revenir au pouvoir, elle a réussi en quatre. C’est très impressionnant. Sincèrement très impressionnant. La responsabilité du retour sur quatre incombe au président qui a quitté, Mauricio Macri. Mais je ne pense pas … Oui, ils sont revenus, c’est évident. Je pense que le centre du pouvoir est Cristina. S’il est vrai que le président Fernández est celui que Fernandez exerce, le pouvoir passe par l’Institut national. Dans tout pays sérieux du monde, voir un vice-président, signer l’acte dans lequel il est en charge du pouvoir exécutif, signé à l’Institut national, serait un scandale de proportions. Dans ce pays, c’est arrivé comme une chose mineure. Là, Cristina a montré où passer le pouvoir: elle décide où elle le signe, comment elle le signe et la vérité passe par les institutions. Je ne pense pas qu’ils soient de retour pour être meilleurs, je ne pense pas. Parce que Cristina et la plupart de La Cámpora sont pour moi comme la fable du scorpion et de la grenouille. À un moment donné, ils vous piqueront à nouveau et ils vous tueront. Ce sont des gens compliqués.

“Et pourquoi sont-ils revenus?” Ou pourquoi voulaient-ils revenir?

—L’objectif principal du retour de Cristina est la recherche d’une impunité totale. Que ses causes se dissolvent, que les causes de la corruption tombent, qu’elle soit totalement innocente. La loi est merveilleuse. Il loi C’est un épurateur automatique de corruption, c’est très impressionnant. Automatiquement, en mentionnant le mot loi, vous devenez un politicien persécuté et un innocent. Il lave automatiquement l’image. Je pense qu’ils viennent pour ça. Cristina a réussi à occuper des postes clés, liés à la gestion de la justice, afin que ces causes tombent.

—Comment percevez-vous la relation entre le président et Cristina Kirchner?

– Pour l’instant, ils sont tous comme les jeunes mariés: tout est merveilleux, beau. Dans cette coalition politique, le partenaire majoritaire s’appelle Cristina Kirchner. Et Alberto Fernández est un partenaire minoritaire. Mais il y a des combats clandestins, que l’on voit, dans les ministères, des combats entre équipes qui s’entretuent. Personne ne le dit, personne ne le dit, mais ils s’entretuent. Personne ne le dit. Ce sera compliqué, je crois que le président devra plus que jamais s’occuper de lui.

“Mauricio Macri pourrait-il être à nouveau président?”

Non. Je ne crois pas. De plus, il a dit à des gens sympathiques qu’il n’était pas intéressé. Il souhaite être un chef de l’opposition, mais il n’est pas intéressé. Le temps de Macri et Cristina est terminé. Ou du moins ça devrait finir. Cristina est maintenant vice-présidente depuis quatre ans, mais je pense que le temps politique … Il doit y avoir un solide remplacement générationnel: il est temps pour (Sergio) Massa, (Sergio) Uñac, (Juan Manuel) Urtubey, (Emilio) Monzó, (Rogelio) Frigerio, (María Eugenia) Vidal, (Horacio) Rodríguez Larreta. Une infinité de personnes qui si vous les mettez sur une table, si différentes ne pensent pas. Il n’y a pas tellement de différence, il n’y a pas tellement de crack.

– Mauricio Macri est le partenaire majoritaire de l’opposition? Les 40% qu’il a obtenus aux élections seraient-ils obtenus par María Eugenia Vidal s’il se présentait demain ou en 2021?

–Je ne sais pas si elle serait candidate à la présidence. Aujourd’hui, le candidat à la présidence est Rodríguez Larreta et le candidat au vice est Vidal. Peut-être Patricia Bullrich dans la capitale fédérale et (Cristian) Ritondo ou (Esteban) Bullrich dans la province de Buenos Aires. Aujourd’hui, on y pense plus ou moins. Je pense que Horacio Rodríguez Larreta serait un grand président.

“Avez-vous proposé de faire de la politique?”

–Ils m’ont proposé plusieurs fois et ce n’est pas mon truc. Ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse, j’aime ce que je fais, j’aime ce que je fais et la vérité qui ne m’intéresse pas.