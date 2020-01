Eduardo Núñez signe un contrat de ligue mineure avec les Mets

NEW YORK (AP) – Le Dominicain Eduardo Núñez revient à New York, maintenant avec les Mets.

New York a déclaré mardi que le joueur de champ intérieur jamais élu au All-Star Game avait accepté un contrat de ligue mineure et se présenterait pour l’entraînement de pré-saison des ligues majeures.

Nunez, 32 ans, a une moyenne au bâton de .276 avec 58 circuits, 309 points produits et 141 interceptions de base sur 10 saisons dans les majeures avec les Yankees de New York (2010-13), les Twins du Minnesota (2014-16), des Giants de San Francisco (2016-17) et des Red Sox de Boston (2017-19). Il a été élu au All-Star Game en 2016 et a tiré un coup de circuit dans les World Series 2018 contre les Dodgers de Los Angeles.

Les Mets ont également annoncé le contrat de ligue mineure conclu la semaine dernière pour conserver le remplaçant, le Portoricain René Rivera et l’accord de ligue mineure avec la loi nicaraguayenne Erasmo Ramírez. Ils se produiront également pour l’entraînement de pré-saison.

Ramirez, 29 ans, a une fiche de 32-39 avec trois arrêts et une moyenne de 4,40 coups sûrs admis en 92 départs et 101 apparitions en tant que releveur avec Seattle (2012-14, 2017-18), Tampa Bay (2015-17) et Boston (2019).