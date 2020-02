Eduardo Santas et Ricardo Ten Bronzes portent le médaillé espagnol à cinq | Sports pratiques

La délégation espagnole qui participe au Championnat du monde de paracyclisme sur piste qui a lieu au Mattamy National Cycling Centre à Milton (Canada) a déjà cinq médailles après la deuxième journée Ricardo Ten et Eduardo Santas deux bronzes seront pendus au kilomètre contre la montre.

La première journée avait trois podiums pour l’équipe espagnole, une médaille d’or remportée par Alfonso Cabello, un argent obtenu par Ricardo Ten et un bronze par Eduardo Santas.

Dans une finale de très haut niveau, Ricardo Ten a une nouvelle fois démontré pourquoi il est aujourd’hui une référence mondiale. Le Valencien était de retour sur le podium après avoir enregistré un sensationnel 1: 15.322 au kilomètre contre la montre, surpassé seulement par les deux cyclistes chinois: Weicong Liang, argent et Zhangyu Li, l’or et qui a atteint un nouveau record du monde avec 1: 11 166, rapporte la Fédération royale espagnole de cyclisme (RFEC).

Peu de temps après, Eduardo Santas a sauté sur la piste, qui s’est vidé pour conquérir un large 1: 09.459, arrachant le bronze par très peu de marge à l’Américain Joseph Berenyi. Pour sa part, Maurice Eckhard (C2) a terminé dix-huitième au kilomètre contre la montre.

“Super satisfait, deuxième médaille en deux jours et très heureux de partager cette joie avec mon partenaire Ricardo”, a déclaré Santas après être monté sur le podium.

La journée a commencé avec la participation du tandem féminin formé par «Kuki» López et Irene Méndez dans le test de persécution. Le couple espagnol a réalisé un record sensationnel de 3: 40 794 pour terminer en huitième position; une étape importante dans son amélioration en tandem et qui a de grands espoirs pour son avenir.

Les deux lauréats nationaux en tandem se sont conformés Ignacio Ávila et Joan Font, et Adolfo Bellido et Noel Martín. Les anciens champions du monde, Ávila / Font ont marqué un temps de 4: 14.303 pour être cinquième, restant aux portes de la lutte pour le bronze, tandis que Bellido / Martín a arrêté le chronomètre à 4: 15.935, étant sixième.

Record du monde

Le deuxième jour s’est clôturé avec le test de 200 m. jeté nomination qui fait partie de l’omnium, mais dans laquelle les médailles ne sont pas distribuées. Ricardo Ten est revenu exposer son grand état de forme et a obtenu le record du monde à l’emporter en classe C1 avec un temps de 12 325, ce qui place à la tête de l’omnium avec 118 points, seulement deux points au-dessus du chinois Weicong Liang.

En classe C2, Maurice Eckhard était 14e. Eduardo Santas est revenu pour effectuer un excellent test et a terminé 4e, se classant deuxième dans l’omnium avec 118 points, 8 du leader, le Britannique Van Gass. 11 383 ont enregistré un grand Óscar Higuera (C4) que l’épreuve a été terminée troisième et que, dans l’umnium, elle marche 4e à seulement deux points du bronze.

Finalement, Pablo Jaramillo (C5) a montré sa puissance dans l’épreuve marquant un extraordinaire 10 870, seulement dépassé par le record du monde de Cristopher Murphy (10 579). Jaramillo est maintenant 3e de l’umnium à égalité avec deux autres cyclistes.

Le troisième jour, tournez chasser dans les classes MC4 et MC5, en plus du scratch pour C1 et C2, et du kilomètre contre la montre pour les tandems.

