Eduardo Yáñez annonce sur Instagram le décès de sa maman bien-aimée

Il a publié une vidéo avec des photographies dans lesquelles ils apparaissent ensemble. Les amis de l’émission lui ont présenté leurs condoléances. Les «fans» ont rejoint la douleur de l’acteur.

Eduardo Yanez meurt maman. Dans la matinée de ce dimanche 23 février, l’acteur Eduardo Yáñez a rapporté sur ses réseaux sociaux la mort malheureuse de sa mère, Mme Eugenia Lúavano.

La triste nouvelle a été publiée sur le compte Instagram officiel de l’acteur qui, dans une vidéo montrant des photos de lui et de sa mère, a simplement posté: “Repose en paix!”

L’annonce a surpris les partisans d’Eduardo Yáñez, qui lui ont présenté ses condoléances. Alors que le producteur péruvien, Oswaldo Pisfil, lui souhaitait de la force.

«Tout mon amour et toutes mes forces en ce moment cher Lalo, je sais combien tu as toujours été bon. Heureux êtes-vous et serez toujours. Ta maman est déjà à côté du Seigneur. Je t’aime, mon ami », a écrit Pisfil.

«Un câlin avec amour. Ma plus profonde sympathie », a écrit l’actrice, Erika Buenfil, avec qui l’acteur a une bonne amitié.

“Je suis vraiment désolé, j’ai vécu la même chose il y a une semaine et tu as un horrible vide et de la tristesse, des prières pour ta mère et la mienne.”

Eduardo Yáñez a participé à de véritables Amores aux côtés d’Erika Buenfil, alors le club de fans que du feuilleton lui a envoyé un message de réconfort. «Nous sommes vraiment désolés !! Votre famille True Love vous aime et vous soutient dans ces moments difficiles! Repose en paix!! Un câlin!!”

L’acteur de 59 ans aimait sa mère et l’a toujours démontré dans des interviews et son propre compte Instagram, où il garde de beaux souvenirs d’elle. La grande affection qu’il a pour Mme Eugenia Lúavano, a été reconnue par ses disciples:

«Mes plus sincères condoléances, quand j’ai toujours vu les photos avec toi, maman, j’ai vu le grand amour qui était entre toi, mais même s’il n’est pas là, cet amour ne s’estompera pas, elle reste ici, où que tu sois elle était et sera avec toi pour l’amour qu’elle vous a donné dès le premier jour où vous avez existé pour elle. Force “, a écrit un” fan “.

Ce commentaire de condoléances a été suivi de bien d’autres: «Beaucoup de force en ce moment. Je suis avec toi dans les bons et les mauvais moments, dans le bonheur et la tristesse. Mes condoléances. Nous savons combien vous avez aimé votre maman. Je t’aime »,« Forteresse ma chère, DIEU sait combien d’AMOUR tu as bridé ».

«Ma plus profonde sympathie, reçois un gros câlin du Pérou. Beaucoup de force dans votre cœur, votre belle petite maman est à côté de notre Seigneur et de là elle vous protégera. Je t’aime belle !! “,” Je suis vraiment désolée !!! Que Dieu vous réconforte en ce moment »,« Je suis vraiment désolé, que Dieu le reçoive dans sa gloire », sont quelques-uns des commentaires qui sont lus dans la vidéo publiée par Eduardo Yáñez.

La nouvelle a touché le cœur des disciples d’Eduardo Yañéz, qui lui ont assuré que sa mère serait toujours avec lui. “Quand une mère partie de ce monde devient un être de lumière qui, reste en nous pour toujours … car ils ne nous quittent jamais …”.