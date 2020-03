Eduardo Yáñez répond à la controverse sur son surpoids

“Aux États-Unis, quelqu’un grossit et ils l’applaudissent et ils nous critiquent ici”, a expliqué l’acteur mexicain Eduardo Yáñez, précisant qu’il traversait une période très difficile. Le vrai problème était de prendre des médicaments sans la supervision d’un médecin.

Eduardo Yáñez méconnaissable et gros? Quelques semaines après avoir perdu sa mère, l’acteur Eduardo Yáñez critiquait sévèrement son gain de poids visible après être apparu dans l’émission de télévision Hoy pour promouvoir la première de la série télévisée “Sans peur de la vérité”.

Pour cette raison, l’acteur mexicain a profité de sa rencontre avec la presse qui était à l’aéroport de Mexico pour répondre à ses détracteurs.

“C’est très difficile parce qu’aux États-Unis, quelqu’un fait de l’engrais et l’applaudit, et ici quelqu’un fait de l’engrais pour un personnage et nous critique des gros”, a déclaré Eduardo Yáñez dans un premier temps.

Cependant, l’acteur mexicain a précisé: «Ce n’était pas pour le personnage, mais je traversais une période très difficile, de douleur dans le dos surtout, et je me suis auto-médicamenté et je ne savais pas qu’il contenait de la cortisone, j’ai gonflé un peu, mais j’ai déjà Je m’en suis rendu compte et je l’ai abandonné », a expliqué Agencia México.

Eduardo Yáñez a précisé que son état n’était pas grave et que le véritable problème était de prendre des médicaments sans la supervision d’un médecin.

“Parfois, nous n’avons pas le temps de voir quelqu’un qui vous soigne vraiment correctement, et nous, dans le feu de l’action, parce que nous essayons de résoudre pour aller de l’avant … c’est un problème d’années, comment dites-vous? … variole de vieillesse”, a-t-il conclu L’acteur mexicain.

Après la mort de sa mère, María Eugenia Luévano, Eduardo Yáñez a partagé qu’il lui consacrera désormais ses actions: «Je dois continuer ma vie et je dois continuer, bien sûr, mon travail est ce qui compte le plus pour moi en ce moment et ma maman va toujours rester en moi, alors on y va ensemble. »

L’acteur mexicain, qui incarnera le président de la République mexicaine dans la série télévisée “Sans crainte de la vérité”, s’est dit très nerveux au sujet du démarrage de ce nouveau projet et j’espère qu’ils s’en sortent bien.

Les commentaires des utilisateurs en voyant la «nouvelle image» d’Eduardo Yáñez n’ont pas attendu: «Cet homme m’a toujours semblé laid», recevant en réponse: «Eh bien laid et quoi qu’il ait, beaucoup meurent pour lui» .

“Acteur formidable M. Yanez, laissez-le aller mieux”, “Eh bien, il est entré dans les gâteaux et les tacos. Nous avons tous été potelés à un moment donné »,« Ne tache pas, je pensais que c’était Kiko déguisée en Yanez ».

Un internaute a défendu l’acteur mexicain, né le 25 septembre 1960: «Déjà dans la ma .. !!! Comprenez qu’il est temps, cela ne se ressemblera pas toujours. L’homme qui entre durement dans les tacos, en tout cas, continue de lui donner du travail, et avec tout le respect que je lui dois, rend visite à ses mamacita ceux qui le critiquent ».

Enfin, un adepte a écrit un beau message: «Je suis vraiment désolé Eduardo, je savais combien tu aimais ta mère, mes condoléances. J’ai eu l’honneur de la rencontrer dans une interview avec Raúl Araiza. Que sa mère repose en paix. »