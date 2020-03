Eduardo Yáñez révèle la raison pour laquelle il a pris du poids

L’acteur mexicain est traité pour un problème de santé dans ses jambes Eduardo Yáñez prend un médicament similaire à la cortisone qui lui a fait prendre du poids «Cortisone? Tacozone, petit gâteau, etc. », disent les utilisateurs

Ces derniers jours, le fait que l’acteur mexicain Eduardo Yáñez ait montré un surpoids évident a finalement attiré l’attention et enfin la raison a été révélée.

Selon les informations du compte Instagram officiel de @ chicapicosa2, Eduardo Yáñez est traité pour un problème de santé dans ses jambes et un médicament, similaire à la cortisone, lui a fait prendre du poids.

Les réactions des adeptes étaient immédiatement présentes. Un utilisateur a écrit: «Cortisone? Tacozone, petit gâteau et ainsi de suite », recevant en réponse:« Comme c’est mauvais », en plus des émojis souriants.

D’un autre côté, un admirateur d’Eduardo Yáñez s’est prononcé pour sa défense: «Pourquoi se moquer d’une personne quand elle traverse un problème de santé, vous ne savez pas à quel point elle se sent mal quand un médicament vous fait prendre du poids», mais un autre L’utilisateur s’en fichait et écrivait: “Tragazona”.

D’autres gardent à l’esprit qu’il y a quelques jours, la mère de l’acteur mexicain est décédée: “Plutôt de dépression à cause de la mort de sa mère, seuls ceux qui perdent quelqu’un comprendront comment tout cesse de s’occuper quand quelqu’un part.”

Les taquineries se sont poursuivies pour Eduardo Yáñez et sa nouvelle apparence: “Eh bien, je pense que ma nourriture contient ‘Cortisona’ … J’ai le même problème que lui”, “Lequel, celui-ci a fait quelque chose”, “Pour moi, il a injecté du botox parce que non même les joues ne bougeaient pas quand il parlait, toute raide du visage, pour moi c’est trop de botox ».

Quelqu’un d’autre lui a envoyé un message de bonne humeur: “Que Dieu vous remplisse de bénédictions et de santé, il le mérite pour le bon et responsable fils qu’il était avec sa mère.”

“Il est enflé comme lorsque vous prenez de la predsinone”, “Oui, le jour où il a participé à l’émission Aujourd’hui, il avait l’air très enflé”, ont écrit d’autres internautes.

D’un autre côté, un adepte d’Eduardo Yáñez a déclaré: «C’est très laid de se sentir gonflé sans contrôle, vous avez affaire à quelque chose et vous êtes affecté par autre chose. Je me sentais très déprimé, plein d’urticaire et de douleur, et pour l’éviter, j’injectais ce médicament, mais je gonflais, j’avais l’impression d’être enflé. Je peux imaginer ce qu’il ressent. “

Eduardo Yáñez a eu l’occasion de dire au revoir à sa mère

L’acteur mexicain visitait l’émission de télévision “Hoy”, où il a avoué être très heureux “, car s’il y a quelque chose que j’ai demandé à Dieu, c’est toujours que ma mère n’a pas souffert le jour où elle a dû partir”.

Eduardo Yáñez, qui était accompagné lors de l’interview par Galilea Montijo, Raúl Araiza et Andrea Legarreta, a poursuivi: «Ce fut mon tour de voir ma mère samedi et j’ai mis quelques chansons des Bee Gees, elle dansait là-bas, elle se souvenait de John Travolta et nous avons commencé à parler de ces films. »

Visiblement excité, l’acteur mexicain a partagé qu’après quelques heures il avait dit au revoir à sa mère. Environ une heure plus tard, ils lui ont annoncé la tragique nouvelle.