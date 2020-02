Effet papillon cool: l’équipement des insectes pourrait inspirer une technologie de rayonnement thermique

Concevoir de meilleurs matériaux de refroidissement est devenu un problème urgent à mesure que le climat se réchauffe, et certains scientifiques se tournent vers la nature pour trouver des idées. Les petites créatures de faible masse corporelle, comme les insectes, doivent faire face au fait qu’elles se réchauffent beaucoup plus rapidement que les grands mammifères. Lorsque des papillons atterrissent sur des branches d’arbres pour se prélasser au soleil, par exemple, leurs ailes relativement grandes peuvent surchauffer en quelques secondes. Ils ont donc développé des moyens sophistiqués de se rafraîchir. Des chercheurs de Columbia University et de Harvard University ont maintenant découvert les mécanismes de refroidissement intégrés de ces insectes colorés. Leurs ailes se comportent un peu comme des radiateurs nanométriques et pourraient inspirer de nouveaux matériaux légers pour résister à la chaleur.

La chaleur est un rayonnement électromagnétique généré par la vibration des molécules, explique le co-auteur de l’étude Nanfang Yu, professeur agrégé de physique appliquée à la Fu Foundation School of Engineering and Applied Science de Columbia. Plus un matériau peut exposer de molécules à sa surface, plus il peut dissiper de chaleur dans un processus appelé refroidissement radiatif. Ainsi, selon leur structure, certains matériaux peuvent libérer de la chaleur plus rapidement que d’autres. Celles faites de couches ondulées en forme de vagues, de plis ou de tubes cylindriques, par exemple, se refroidissent beaucoup plus rapidement que les objets solides car elles ont une surface plus exposée. Cette observation explique pourquoi les radiateurs domestiques sont généralement construits pour faire passer la chaleur à travers de nombreux plis métalliques, qui libèrent efficacement la chaleur dans une pièce.

Il s’avère que certaines parties des ailes des papillons exploitent un principe similaire. Les ailes elles-mêmes sont des systèmes complexes qui contiennent des structures vivantes et non vivantes, couvertes par divers types d’écailles en chitine, une substance rigide que l’on trouve également dans certains exosquelettes de coquillages et champignons. Les parties vivantes des ailes de papillon comprennent des coussinets et des patchs parfumés qui libèrent des phéromones, ainsi que des veines pour l’hémolymphe, un fluide circulatoire chez les arthropodes comparable au sang. Les structures non vivantes comprennent des membranes de chitine qui s’étendent entre les veines des ailes.

Les chercheurs ont découvert que les écailles recouvrant ces structures ont différentes formes qui rayonnent la chaleur de différentes manières. Les écailles des coussinets parfumés ont la forme d’une myriade de minuscules tubes avec leurs ouvertures tournées vers l’extérieur, chacune d’environ un micron (un millième de millimètre) de diamètre. Ces nanostructures dissipent la chaleur très efficacement, protégeant les organes des phéromones de la surchauffe. Parce que ces structures finement ondulées exposent plus de molécules de surface que les structures planes, explique Yu, “microscopiquement, vous avez plus de radiateurs.” Les écailles recouvrant les nervures des ailes sont plus épaisses mais contiennent de nombreux trous, à travers lesquels elles émettent également de la chaleur efficacement. Les écailles sur les parties alaires non vivantes, qui ne sont pas aussi facilement endommagées par la chaleur, n’ont pas une «émissivité thermique» aussi élevée.

Pour élucider le fonctionnement de ces systèmes complexes, l’équipe a anesthésié plusieurs types de papillons et utilisé un petit pinceau pour enlever les écailles des ailes afin de voir les structures sous-jacentes. Les scientifiques ont également injecté une petite quantité de colorant bleu dans le thorax des insectes. Porté par l’hémolymphe, le colorant a aidé à visualiser les cellules et les tissus vivants. Les caméras thermiques ont également aidé Yu et ses collègues à analyser les ailes. Les appareils ont montré que les structures vivantes brillaient plus que leur environnement, prouvant qu’elles dissipaient la chaleur. L’équipe a également découvert que les papillons ont un «cœur d’aile», qui pompe l’hémolymphe à travers les tampons parfumés, explique le co-auteur Naomi E. Pierce, biologiste et conservatrice au Harvard’s Museum of Comparative Zoology. L’étude a été publiée le mois dernier dans Nature Communications.

Le travail des scientifiques est «remarquable», explique Aaswath Raman, qui étudie les interactions lumière et chaleur avec des structures nanométriques à l’Université de Californie, Los Angeles, et n’a pas participé à l’étude. “Les microstructures spécifiques qu’ils découvrent ici, nous pouvons éventuellement en faire nos propres processus artificiels”, dit-il. «Une chose potentiellement intéressante est que les ailes de papillon sont extrêmement légères et que les microstructures impliquées sont extrêmement petites et minces. Donc, une pensée qui vient de cette [paper] c’est qu’il peut inspirer des moyens de se débarrasser efficacement de la chaleur dans les systèmes très légers. »

Les chercheurs travaillent déjà à développer un matériau de refroidissement basé sur leurs découvertes chez les papillons, ainsi que leurs recherches similaires sur les fourmis sub-sahariennes. Ils espèrent concevoir un polymère de refroidissement et le transformer en formes ressemblant aux nanostructures des ailes de papillon. Bien que loin d’une application commerciale, le matériau résultant pourrait éventuellement être utilisé à des fins telles que la peinture de bâtiments.

En plus de son poids léger, un matériau de refroidissement inspiré des papillons pourrait avoir un autre avantage: travailler dans une variété de couleurs. De nombreux revêtements conventionnels hydrofuges, tels que ceux sur les toits froids, ont tendance à être blancs car cette teinte n’absorbe pas la chaleur. Mais peindre trop de choses en blanc ne serait pas agréable du point de vue esthétique, explique Qiaoqiang Gan, un scientifique en photonique de l’Université de Buffalo, à l’Université d’État de New York, qui n’était pas impliqué dans l’étude. «Nous avons encore besoin d’un monde coloré», dit Gan, notant à quel point les papillons sont vifs dans la nature. “Les ailes de papillon nous donnent un exemple que les structures colorées peuvent également atteindre un refroidissement radiatif dans des cas spécifiques.”