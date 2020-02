El Cortes Inglés et Deliveroo distribueront de la nourriture à Madrid, Séville et La Corogne | Les entreprises

La Cour d’Angleterre et Deliveroo lanceront dans les prochains jours un service de livraison de plats préparés à domicile qui débutera dans le centre de Sanchinarro de Madrid et s’étendra dans les prochains mois à Séville, La Corogne et la grande superficie du Paseo de la Castellana, également dans la capitale espagnole.

La société de distribution, qui a conclu un accord avec la société de restauration rapide, testera ce projet sur les trois sites et n’exclut pas de l’étendre à davantage de populations, ont indiqué des sources du secteur à Efe.

Le nouveau service, dont la mise en œuvre a été avancée par “Expansion”, est né “avec une vocation de continuité et de croissance”, selon les mêmes sources.

Ainsi, après le lancement du projet pilote à Sanchinarro, qui aura lieu de façon prévisible cette semaine, le service arrivera dans deux mois dans le centre de Nervión (Séville), pour être étendu toutes les deux ou trois semaines à La Corogne et Castellana (Madrid ).

Avec le choix de ces villes, El Corte Inglés entend, selon les sources, tester le service dans différents types de villes, grandes et moyennes, ainsi que dans différents quartiers d’une grande ville.

En ce sens, les mêmes sources ont souligné que si le centre de Castellana, l’un des fleurons emblématiques, est situé au cœur de Madrid, Sanchinarro a une très grande zone d’influence, dans laquelle beaucoup résident les familles

Des critères liés aux différentes conditions météorologiques de ces villes ont également été pris en compte.

Le tribunal anglais a sondé d’autres sociétés de livraison pour finalement décider de Deliveroo

Le directeur général de Deliveroo Espagne, Gustavo García Brusilovsky, a en revanche annoncé fin 2019 qu’il était sur le point de signer un accord avec une grande zone pour livrer des plats préparés à domicile.

“Nous discutons avec plusieurs entreprises, mais ce sont de grandes entreprises et les pourparlers prennent du temps”, a déclaré Garcia Brusilovsky.

De quelques années à cette partie, l’engagement d’El Corte Inglés dans le domaine de la restauration a été constant, et la preuve en a été ses espaces gastronomiques “Expérience gastronomique”, inaugurés il y a dix ans, auxquels ils ont ajouté plus après-midi “La Plaça Gastro Mercat”.

Il y a 30 ans, en 1979, l’entreprise a été pionnière dans l’offre de plats cuisinés, avec un espace à l’intérieur du supermarché au centre de Castellana.

Par la suite, les plats ont été cuisinés dans les installations de l’entreprise dans l’atelier de la ville madrilène de Valdemoro, où 70% des plats sont actuellement préparés.

Actuellement, plus de 400 recettes sont préparées dans les cuisines de la zone des plats préparés d’El Corte Inglés, conçues par une équipe de chefs et avec une offre différenciée dans chaque centre et région d’Espagne.

Parallèlement, Deliveroo est présent dans 7 500 restaurants en Espagne et vise à atteindre 10 000 tout au long de 2020, ainsi qu’à augmenter son nombre de distributeurs et passer de 1 500 à 2 000.

Il dessert actuellement 70 villes d’Espagne et, tout au long de cette année, il prévoit d’en atteindre 20 autres.

Il y a tout juste un an, Deliveroo n’était distribué que dans 30 villes espagnoles.

Mi-2019, autre grande zone, Carrefour a conclu un accord similaire pour la distribution de produits frais, de nettoyage et de beauté avec la société de livraison Glovo.