El Guadiana, “oasis de biodiversité”, un aimant pour attirer le tourisme | Couverture

Enroulant d’Espagne vers le Portugal, la Guadiana reflète des siècles d’histoire des territoires transfrontaliers, vécus au rythme du ruisseau d’eau douce. Aujourd’hui, nous essayons de préserver et de valoriser le fleuve, «oasis de biodiversité», dynamisant le tourisme.

S’appuyant sur la rive droite du Guadiana, la ville portugaise de Mértola, à côté de la frontière et dans le district de Beja, émerge comme un «épicentre» du projet Valagua: amélioration de l’environnement et gestion intégrée de l’eau et de l’habitat dans la région transfrontière de la Basse-Guadiana, en cours depuis mi-2017 et cofinancé par des fonds européens par le programme de coopération transfrontalière Interreg VA Espagne-Portugal (POCTEP).