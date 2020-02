“El Lunares” n’a pas commis le crime d’homicide, a déclaré la défense juridique du chef présumé du cartel La Unión Tepito

L’avocat Arturo Toscano a déclaré que Óscar Andrés «N», «El Lunares», n’avait pas commis le crime d’homicide, après ça un juge de contrôle émettra une détention préventive informelle le chef présumé du cartel La Unión Tepito, à l’intérieur de la prison orientale.

La défense légale de l’accusé a expliqué que le mandat d’arrêt le a été tourné à 02h15 le samedi 15 février, soit 11 heures après sa libération immédiate de la prison du Nord.

Sans donner plus de détails sur ce qui s’est passé à l’audience par la furtivité, il a déclaré que «le mandat d’arrêt a été curieusement émis aujourd’hui à l’aube, après une privation illégale de liberté de plus de 12 heures que notre défense a subie, parce que le gouvernement de la ville ne l’a pas laissé sortirIl ne l’a pas laissé sortir. Parce que il faut dire, qui contrôle la prison est le secrétaire du gouvernement de la ville“

Toscano a déclaré que les accusations du bureau du procureur général selon lesquelles ils n’ont pas fait de tests, il y a des enregistrements de l’audience passée où la liberté de “El Lunares” a été décrété et que dans eux le ministère public n’a pas mentionné qu’il avait la victime présumée du dossier d’enquête sous garde.

“Qui a fait ce média, c’est le gouvernement de la ville quand ils ont organisé un spectacle des 22 détenus de Peralvillo, le théâtre, l’assemblée qui a fait le Secrétariat de la sécurité des citoyens, alors à Hidalgo, et c’est déjà un théâtre», A déclaré l’avocat.

Il considère donc que il n’y a pas de division des pouvoirs dans la ville, parce que le parquet de la capitale, a-t-il dit, agit conformément aux ordres émis par la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo et non sous son autonomie.

À son tour Sheinbaum Pardo a déclaré que l’action du juge semble incorrecte et qu’il est nécessaire de revoir ce qui se passe dans le système judiciaire, après qu’un juge de contrôle ait libéré une deuxième fois Oscar Andrés Flores alias “Les taupes», Chef présumé de L’Union Tepito.

Lorsqu’on leur a demandé si la décision des juges était due à l’inefficacité du Bureau du procureur général (FGJ) du Mexico ou la corruption des juges, Sheinbaum a répondu que il semblait inouï d’être libéré dans le deuxième mandat d’arrêt et a soutenu l’argument du Procureur selon lequel le juge avait agi avec partialité.

Le FGJ a indiqué dans une déclaration que el juge n’a pas permis au parquet de contester les éléments de preuve présentés par la défense, semblant partiel et tendant à favoriser l’accusé. Le fonctionnaire a fait valoir “Il faut le voir (si c’est de la corruption), c’est quelque chose qui correspond à une enquête, mais je l’ai dit hier, il ne me semble pas que la performance des juges était correcte et là, il est dit dans la déclaration Poursuite parce que”.

Quant aux accusations de la défense de «El Lunares », sur la possible fabrication de crimes par le Bureau du Procureur, Sheinbaum Marron a souligné que c’est faux et que les enquêtes du FGJ Ils sont fondés sur la justice et une procédure régulière. Il a également déclaré que dans les prochains jours, le Le gouvernement de la capitale émettra une entente, qui travaille avec le Congrès local, et le Bureau du Procureur déposera une plainte auprès du Conseil judiciaire.

À son tour, le samedi après-midi, Le président Andrés Manuel López Obrador reproché que juges et magistrats ils commettent des actes de corruption lorsqu’ils libèrent des criminels présumés “sous prétexte, la mañosería“Que le dossiers de recherche ils sont mal intégré.

Le président Il a envoyé un message aux membres de la magistrature, sans oublier par son nom cas du présumé chef du cartel La Unión Tepito: «Je saisis cette occasion pour envoyer un message respectueux aux juges et magistrats, aux pouvoirs judiciaires locaux et fédéraux qui la corruption prendra également fin devant les tribunaux, devant les tribunaux. Ces juges, ces magistrats doivent penser que ce sont d’autres temps. Et ce n’est même pas une menace ou un avertissement. Plus besoin de leur dire que la corruption est finie et que l’impunité ne sera plus autorisée“

López Obrador a déclaré que contre ces actes du pouvoir judiciaire personne ne va se tairebeaucoup moins le président. Il a donc critiqué le fait que les juges décident de libérer le prisonniers, sous l’argument qu’il y a des échecs dans le travail des policiers et des ministères demandes précédentes. Bien qu’il ait précisé qu’il respecte les indépendance du Pouvoir judiciaire, ainsi que le Constitution et le État de droit

Trois arrestations en moins d’un mois

Le premier mandat d’arrêt demandé par le procureur de la République près le parquet local Il a été délivré depuis le 30 novembre 2019 par la cent quatorzième Cour de Contrôle du Système de Procédure Pénale Accusatoire de Mexico.

Le passé 31 janvier, Oscar Andrés “N” était arrêté, pour première fois, dans le lotissement Los Amores de Don Juan Téllez, sur la commune de Tolcayuca, Hidalgo, pour le crime organisé. Il a été admis au Reclusorio Oriente, mais le mardi 4 février, il a été déterminé envoie le à la prison de haute sécurité L’Altiplanoà Almoloya, État de Mexico, en raison de son danger.

Cependant, samedi dernier 8 févrierun juge fédéral a ordonné sa libération puisqu’il y avait des erreurs des policiers et des marins qui ont signé la Rapport de police approuvé. Mais, il a à peine fait un pas en dehors de l’Altiplano lorsque les agents de capitaux ils l’ont arrêté à nouveau pour le crime de enlèvement express aggravé et a été transféré à Prison du nord.

Ce Vendredi 14 févrierle juge a ordonné, pour deuxième occasion, libérer au chef présumé de La Unión Tepito au motif que le Le ministère public n’a pas pu prouver le crime cela l’imputait. Cependant, ce samedi matin, “El Lunares” quand il a fait quelques pas et a quitté la prison, il a été arrêté pour la troisième fois, maintenant pour le crime d’homicide, Pour ce que Il a été transféré au Reclusorio Oriente.