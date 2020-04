El Paso Walmart, victime d’une fusillade, décède, faisant 23 morts

EL PASO, Texas – Un homme abattu lors de l’attaque du 3 août visant des Latinos dans un El Paso Walmart est décédé après des mois à l’hôpital, faisant passer le nombre de morts de l’attaque à 23, selon un responsable de l’hôpital.

“Après près de neuf mois de combat, nos cœurs sont lourds alors que nous rapportons Guillermo” Memo “Garcia, notre dernier patient encore soigné après la fusillade d’El Paso, est décédé”, a déclaré David Shimp, PDG du Del Sol Medical Center.

Garcia et son épouse Jessica Coca Garcia ont levé des fonds pour l’équipe de football de leur fille dans le parking Walmart lorsque le tireur présumé a ouvert le feu ce samedi matin.

Garcia laisse dans le deuil sa femme, qui a subi des blessures aux jambes mais s’est rétablie. Une semaine après la fusillade, elle s’est levée de son fauteuil roulant pour prononcer un discours en face de la prison du comté où le tireur présumé était détenu.

«Le racisme est quelque chose que j’ai toujours voulu penser n’existait pas. De toute évidence, c’est le cas », a-t-elle déclaré.

Le suspect, l’homme de la région de Dallas, Patrick Crusius, 21 ans, reste dans la même prison en attendant son procès. Les procureurs de l’État l’ont inculpé de meurtre et encourent la peine de mort, et les procureurs fédéraux l’ont inculpé de crimes de haine.

La police a déclaré avoir arrêté Crusius près de la fusillade après sa reddition aux agents, leur disant qu’il visait des «Mexicains». Ils lui ont également attribué une chape raciste de quatre pages qui a dénoncé une «invasion» hispanique du Texas et des États-Unis et a appelé à la ségrégation ethnique et raciale.

La fusillade a été la plus grande attaque terroriste visant des Latinos dans l’histoire moderne et a semé la peur dans toute la communauté latino-américaine.

À la suite de l’attaque, la police d’El Paso a déclaré que le Walmart avait précédemment embauché des policiers armés en dehors du service pour garder de plus grands magasins, mais les a retirés à un moment donné.

La famille Garcia s’est jointe à un certain nombre de victimes qui ont poursuivi le Walmart pour manque de sécurité lors de la journée de magasinage occupée du samedi où environ 3000 personnes étaient dans le magasin. Le procès est en cours.

Après l’attaque, la société basée à Bentonville, en Arkansas, a ajouté des officiers armés et non armés à tous ses magasins. Il a cessé de vendre des armes de poing et des munitions de fusil à canon court.

Le magasin où le tournage a eu lieu a rouvert en novembre.