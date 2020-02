El Salvador Alliance remporte une victoire historique en Liga Concacaf

MEXICO CITY, 19 février (.) – L’Alliance Club d’El Salvador est entrée dans l’histoire mercredi avec sa première victoire contre une équipe mexicaine après avoir gagné 2-1 contre Tigres UANL lors du match aller pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf.

L’équipe dirigée par le Colombien Wilson Gutierrez a remporté la victoire grâce aux buts de son compatriote Oswaldo Blanco et du Mexicain Felipe Ponce après que Juan Purata avait mis les Tigres en tête.

Dans le match disputé au stade Cuscatlan à San Salvador, Purata est passé au club de l’Université autonome de Nuevo León à 34 minutes avec un tir de volée coloré après que l’Argentin Guido Pizarro a frappé de la tête un centre envoyé par les Français André-Pierre Gignac.

Alliance a égalisé à la 47e minute grâce au penalty que Ponce a converti avec un tir puissant.

Blanco a marqué le but vainqueur à 54 minutes lorsqu’il a défini avant le départ du gardien argentin Nahuel Guzmán après avoir reçu une passe de Marvin Monterroza.

Tigres était sur le point de tirer à 94 minutes avec un tir de Gignac qui a frappé la barre transversale après une déviation par un défenseur.

La série sera définie le 26 février à la Casa de los Tigres, le stade universitaire de Monterrey, dans le nord du Mexique.

Dans un autre match, Saprissa du Costa Rica et l’Impact de Montréal du Canada ont fait match nul 2-2. Le match retour se jouera le 26 février.

Plus tard, l’Amérique latine visitera les Communications du Guatemala.

Jeudi, San Carlos de Costa Rica rivalisera avec New York City en MLS, et Olimpia du Honduras accueillera Seattle Sounders des États-Unis.

Au début des huitièmes de finale, les Mexicains Cruz Azul et León ont respectivement gagné 2-1 et 2-0 à Portmore United de la Jamaïque et Los Angeles des États-Unis.

Cruz Azul tentera de sceller son laissez-passer pour la prochaine instance lorsqu’il sera local le 25 février, tandis que León cherchera la même chose deux jours plus tard lors de sa visite à Los Angeles.

Pendant ce temps, Motagua du Honduras et Atlanta United des États-Unis ont fait match nul 1-1 dans une série qui sera définie le 25 février.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)