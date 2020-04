El Salvador – Bukele autorise l’armée et la police à recourir à la “force meurtrière” contre les gangs salvadoriens

MADRID, 27 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a autorisé ce dimanche la police nationale et l’armée à recourir à la “force meurtrière” pour défendre la population et combattre les gangs du pays, coïncidant avec l’un des week-ends avec le plus de meurtres commis par ces gangs depuis leur entrée en fonction en juin 2019.

“Le recours à la force meurtrière est autorisé à des fins de légitime défense ou pour la défense de la vie de Salvadoriens”, a écrit Bukele sur son compte Twitter, où il a également confirmé que le gouvernement prendrait en charge la défense légale de ces personnes. des gens qui “sont injustement accusés de défendre la vie de gens honnêtes”.

Bukele a ordonné à la Direction des centres pénaux d’ordonner un état d’urgence maximal dans les prisons ce week-end après le nombre d’homicides, au moins 40 au cours des 72 dernières heures, dont des gangs sont accusés.

Pour cette raison, le président salvadorien a ordonné la fermeture totale des prisonniers pendant 24 heures, sans qu’ils ne puissent quitter leurs cellules, afin de ne pas pouvoir entrer en contact avec l’extérieur.

Les autorités soupçonnent que les chefs de gang en prison ont ordonné aux membres de gangs de l’étranger d’augmenter le nombre de délits, profitant du fait que la grande majorité des forces de l’ordre accomplissent des tâches de respect des mesures édictées par la le gouvernement de contenir la pandémie du nouveau coronavirus.

“Les gangs profitent du fait que presque toutes nos forces publiques contrôlent la pandémie. Nous devrons déplacer des ressources pour les combattre”, a expliqué le président salvadorien sur son compte Twitter.

De même, Bukele a averti le Bureau du Procureur qu’en cas de non-action contre “des alliés de gangs par association ou excuses pour terrorisme”, il pourrait encourir “le crime d’omission”.

Enfin, il a également profité de l’occasion pour dénoncer l’opposition, à laquelle il a demandé d’être “du côté des honnêtes gens” et “de cesser de protéger ceux qui assassinent” les Salvadoriens.