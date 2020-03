El Salvador – Bukele déclare l’état d’urgence dans toutes les prisons d’El Salvador

MADRID, 3 mars (EUROPA PRESS) –

Le président salvadorien, Nayib Bukele, a déclaré mardi l’état d’urgence dans toutes les prisons du pays, ce qui implique que tous les prisonniers seront placés en isolement.

Bukele, qui a indiqué que les prisonniers “ne verront pas la lumière du soleil”, a indiqué que la mesure vise à isoler les prisonniers qui dirigent des gangs de prison.

Ainsi, il a expliqué que le régime de visites sera temporairement suspendu et que les prisonniers resteront incarcérés 24 heures sur 24 pendant une durée indéterminée.

La décision a été prise après l’enlèvement et la mort de l’armée José Rigoberto Reyes Medina dans la région d’Atiquizaya, à l’ouest de la capitale, où opère la marina MS-13. Son corps a été retrouvé lundi lors d’une opération de recherche.

Le président a déploré ce qui s’est passé et a exprimé son «impuissance», avant d’assurer que «les criminels contrôlent toujours la majeure partie de l’État». Selon des informations du journal local “La Prensa Gráfica”, les militaires étaient en compagnie de deux autres personnes lorsqu’il a été enlevé par plusieurs hommes armés.

Pour Bukele, la recherche aurait été résolue à l’aide d’un “drone à caméra thermique”. “Nous donnerons 100%, comme le permet la loi”, a-t-il souligné.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité, Rogelio Rivas, a déclaré qu’il avait déjà établi une ligne d’enquête, mais qu’il ne donnerait pas de détails avant d’avoir arrêté les responsables, qui ne s’attendent qu’à “la mort” ou à la “prison”.

Comme indiqué par le chef de la police nationale, Arriaza Chicas, les assaillants seraient membres du gang 18.

Le Salvador est le deuxième pays avec la plus grande population carcérale du monde, avec 604 détenus pour 100 000 habitants. Selon un rapport de l’Organisation des États américains (OEA), les prisons du pays sont surpeuplées et manquent des infrastructures et des conditions d’hygiène nécessaires.