El Salvador – Le coronavirus relance l’impulsion politique entre Bukele et le Congrès d’El Salvador

Des organisations de défense des droits de l’homme dénoncent les abus dans la lutte contre les coronavirus dans le pays

MADRID, 19 avr (EUROPA PRESSE) –

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, est entré ces dernières semaines dans une nouvelle bagarre avec le Congrès en raison des pouvoirs du gouvernement pour lutter contre le coronavirus, relançant ainsi le conflit entre les deux institutions qui traîne depuis pratiquement le début de son mandat.

Bukele est arrivé au pouvoir catapulté par la Grande Alliance pour l’unité nationale (GANA) avec une Assemblée législative dominée par l’opposition où l’Alliance républicaine nationaliste conservatrice (ARENA) et le Front de gauche Farabundo Martí pour la libération nationale (FMLN) numéro 60 du 84 sièges, tandis que GANA n’en compte que dix.

Depuis le début de sa présidence, le 1er juin 2019, les frictions avec l’opposition sont constantes car il s’est présenté comme un “ outsider ” venu changer les usages et les coutumes des partis traditionnels, qu’il reproche à la corruption, pauvreté et violence.

Le premier accident de train majeur s’est produit le 9 février lorsque Bukele a fait irruption au Parlement gardé par des militaires et des policiers lourdement armés pour persuader les députés de donner le feu vert à un prêt pour financer son plan anti-gang.

La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a ordonné à Bukele de s’abstenir de “recourir aux forces armées dans des activités contraires aux objectifs constitutionnels et mettant en danger la forme républicaine, démocratique et représentative de gouvernement, le système politique pluraliste et, en particulier, la séparation des pouvoirs. “

Avec cela, la procédure parlementaire sur le prêt de 109 millions de dollars pré-accordé au Salvador par la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI) pour “moderniser” les forces armées et la police, ainsi que la colère politique qui s’en dégage, ont été suspendus.

PANDEMIC ENTRE DANS LE JEU POLITIQUE

L’émergence de Covid-19 a exceptionnellement fourni la scène pour reprendre la lutte institutionnelle. Le Salvador est l’un des pays les moins touchés au monde et dans la région, avec quelque 200 cas confirmés et moins d’une douzaine de décès.

Malgré cela, Bukele a rapidement adopté des mesures similaires à celles imposées dans des pays comme la Chine, l’Italie ou l’Espagne, parmi les plus touchés par la pandémie. Ainsi, le 11 mars, alors qu’il n’y avait toujours pas de cas confirmé au Salvador, il a déclaré une quarantaine nationale et fermé les frontières aux étrangers.

Quelques jours plus tard, l’Assemblée a approuvé, à la demande de Bukele, la déclaration de “l’urgence nationale” pendant au moins un mois pour ralentir l’avancée du virus dans le pays d’Amérique centrale.

Depuis lors, l’exécutif a resserré les mesures préventives, ce qui a amené le législateur à refuser, il y a à peine une semaine, d’approuver une prolongation de “l’urgence nationale” accusant Bukele d ‘”abus de pouvoir”.

En réponse, le président salvadorien a signé le décret exécutif 19, qui a été baptisé par la presse locale comme un “régime d’exception” car cela implique de restreindre trois droits constitutionnels: le rassemblement pacifique, la liberté de mouvement et de ne pas être déplacé du domicile.

L’ordonnance présidentielle convertit l’ensemble du pays en une “zone épidémique soumise à un contrôle sanitaire”, qui rend obligatoire le confinement à domicile, établit des “responsabilités civiles et pénales” pour les délinquants et autorise des inspections par le ministère de la Santé dans des “maisons ou locaux, propriétés publiques ou privées “.

Le décret exécutif est arrivé via «habeas corpus» à la Chambre constitutionnelle, qui a déterminé que le gouvernement ne peut pas arrêter et sanctionner ceux qui violent ainsi la quarantaine parce que «seulement une loi formelle», c’est-à-dire «un décret législatif et dûment publié, “vous pouvez le faire.

Bukele a qualifié la décision judiciaire de “plaisanterie” et a précisé qu’il continuerait d’appliquer le décret exécutif “à cent pour cent”. “Aucune résolution n’est au-dessus du droit constitutionnel à la vie et à la santé du peuple salvadorien”, a-t-il condamné sur Twitter, son canal de communication habituel.

Violations des droits de l’homme

Le directeur de Human Rights Watch (HRW) pour les Amériques, José Miguel Vivanco, a déploré sur le même réseau social que pour le président salvadorien “toutes les options sont valables pour arrêter Covid-19, même si elles sont inconstitutionnelles”.

HRW a publié un rapport accusant Bukele de promouvoir “un usage excessif de la force et l’exécution draconienne des mesures ordonnées par son gouvernement”. Le chef de l’Etat a poursuivi en disant qu’il ne se souciait pas que la police “plie le poignet” à quelqu’un lors d’une arrestation pour violation de l’isolement.

Au début de la semaine, un total de 4 236 personnes ont été détenues dans 87 “centres de confinement” de coronavirus, selon les données officielles. Le Bureau du procureur général du Salvador pour la défense des droits de l’homme (PDDH) a reçu 342 plaintes pour violations des droits de l’homme, 102 concernant “des arrestations arbitraires et un usage excessif de la force”.

Les “centres de confinement” ont été créés pour isoler les cas suspects pendant 30 jours, mais certains détenus ont également commencé à y être transférés, donc ils sont “surpeuplés” et “non éligibles” – il n’y a pas d’accès Convient pour l’eau, la nourriture et les traitements médicaux – selon le PDDH. En outre, Bukele a averti que les personnes détenues là-bas ne seraient pas une “priorité”.

HRW a documenté le cas d’Óscar Méndez, un ingénieur industriel de 56 ans, revenu du Panama le 13 avril et contraint à la quarantaine dans l’une de ces installations. Là, il est tombé malade avec ce qui lui a été diagnostiqué comme une infection urinaire. Lorsque sa femme est allée lui poser des questions, ils l’ont informée qu’il était mort. Le ministère de la Santé a signalé qu’il souffrait d’insuffisance respiratoire. Le bureau du procureur enquête déjà sur ce qui s’est passé.

LETTRE DÉMOCRATIQUE

Vivanco a considéré que “les mesures du président Bukele sont aujourd’hui l’une des plus grandes menaces à la Charte démocratique” dans la région et, par conséquent, a exhorté le secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, à agir.

Plus précisément, il l’a encouragé à activer la Charte démocratique, qui envisage “les efforts diplomatiques nécessaires, y compris les bons offices, pour promouvoir la normalisation des institutions démocratiques” dans le pays. Dans le pire des cas, cela peut conduire à la suspension de l’adhésion au Salvador.

“L’OEA ne peut pas fermer les yeux lorsqu’un dirigeant agit contre l’État de droit”, a-t-il affirmé. “Vous devez indiquer clairement que les garanties des droits fondamentaux et les institutions sont toujours valables, même pendant une pandémie”, a-t-il déclaré.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a également exprimé sa préoccupation face à la dérive au Salvador, exigeant que le gouvernement combatte la pandémie “dans le plein respect des droits de l’homme”. “La suspension des droits doit respecter les principes de nécessité, de proportionnalité, de temporalité et ne pas être effectuée contrairement aux dispositions de la Convention américaine des droits de l’homme”, a-t-il rappelé.

L’Assemblée a finalement approuvé jeudi soir, quelques heures avant l’expiration de “l’urgence nationale”, une prolongation de quinze jours du texte original, suite à l’échec de la tentative de l’ARENA et du FMLN d’approuver une déclaration différente.

Bukele a célébré cette victoire provisoire – “La pression a fonctionné” – et a averti l’opposition que, même s’ils réussissent à approuver leur “urgence nationale” alternative, elle ne lui permettra pas de prendre effet. “Approuvez ce que vous voulez, cela sera toujours interdit”, a-t-il avancé. “Peu importe la pression qu’ils exercent, l’homme avec la mallette noire ne reviendra pas”, a-t-il déclaré.