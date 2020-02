El Salvador: le président Bukele met son veto à la loi de réconciliation

SAN SALVADOR (AP) – Le président Nayib Bukele a annoncé vendredi qu’il avait opposé son veto à la loi de réconciliation nationale adoptée cette semaine par l’Assemblée législative salvadorienne car – dit-il – il laisse l’impunité pour les crimes contre l’humanité commis pendant la guerre civile.

Le président avait déjà averti qu’il n’adopterait aucune loi qui ne contiendrait pas trois éléments fondamentaux pour la rendre équitable et constitutionnelle: vérité, réparation et justice.

“Cette loi spéciale de justice transitionnelle, de réparation et de réconciliation nationale est une fraude à la loi de son nom, car il s’agit d’une simple amnistie pour éliminer les sanctions infligées à ceux qui ont commis des crimes de guerre”, a déclaré le président lors d’une conférence de presse à la Maison présidentielle.

«Cette nouvelle loi est une impunité de facto. Non seulement cela est inconstitutionnel, mais cela viole également les accords et traités internationaux », a-t-il ajouté.

La loi a été approuvée par 44 des 84 députés de l’Assemblée législative. Onze ont voté contre, un s’est abstenu. Les 23 parlementaires du Front de libération nationale Farabundo Marti (FMLN) de gauche sont restés silencieux; ils ne l’ont pas soutenu, mais ne l’ont pas rejeté, et cinq législateurs étaient absents au moment du vote.

Pour qu’une loi entre en vigueur, elle doit être sanctionnée par le président de la République.

Maintenant, la règle en question reviendra à l’Assemblée législative, mais 56 voix sont nécessaires pour surmonter le veto présidentiel.

Après avoir entendu le veto présidentiel, le député du FMLN, Jorge Schafik Handal, a déclaré sur son compte Twitter officiel qu’ils n’avaient pas donné leur vote pour voter la loi “car cela laisse une fenêtre ouverte pour l’amnistie”

“Cette loi a déjà fait l’objet d’un veto, et s’il n’y a pas de vote pour surmonter le veto, cette loi va aux archives et ensuite vous devez créer une common law, ce ne serait plus de la justice transitionnelle et cette nouvelle loi sera plus drastique”, a-t-il ajouté.

En juillet 2016, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une loi d’amnistie votée en 1993, cinq jours après le rapport de la Commission de vérité des Nations Unies, qui a enregistré plus de 22 000 plaintes d’actes de violence pendant la Guerre civile de 1980 à 1992. En déclarant cette loi inconstitutionnelle, la Cour a établi que les crimes contre l’humanité ne prescrivent jamais, en vertu du droit international, de sorte que leur enquête ne soit pas entravée et que les victimes soient réparées.

La Cour a également ordonné à l’Assemblée législative de préparer avant juillet 2019 une nouvelle loi sur la réconciliation nationale garantissant la vérité, la justice et les réparations et garantissant que ces crimes ne se reproduiront pas.

Bukele a déclaré qu’avec cette loi les députés ordonnent au ministère public d’envoyer des crimes de guerre aux archives et qu’ils ne peuvent pas être rouverts, “ce qui viole le principe juridique que les crimes contre l’humanité ne prescrivent pas”.

Il a également critiqué le fait que les députés n’ont pas rempli le mandat de la Chambre constitutionnelle d’approuver une loi qui s’était engagée à ne pas répéter les faits, “mais cette loi encourage l’impunité, ce qui est le contraire”.

Il a fait valoir que les crimes devaient répondre par une sanction pénale, “une peine d’emprisonnement et une responsabilité civile”, mais a déclaré que cette loi ne prévoyait aucune indemnisation versée par le criminel accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Le président du Congrès, Mario Ponce, a défendu l’approbation de la loi car il a assuré qu’il se conformait à la condamnation de la Chambre constitutionnelle concernant la réparation des victimes et la criminalisation des crimes contre l’humanité.

“J’ai voté pour cette loi, même si elle présente des imperfections”, a déclaré le député Raul Beltrán, du perroquet conservateur National Concertación.